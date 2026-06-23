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台北股市權王台積電在本週屢創新天價，今（23）日股價來到2535元，買一張需要花費253.5萬元，也就是說，如果要贈與孩子一張台積電股票，就必須支付贈與稅。對此，律師蘇家宏在臉書發文提供5大觀念，並透露贈與股票其實也能透過「零股」的方式進行。隨著台股持續創高，台積電一張股票市值高於現行每人每年244萬元的贈與稅免稅額。對此，律師蘇家宏提醒，若將一整張台積電股票贈與給子女，超過免稅額的部分恐須課徵贈與稅，並分享股票贈與與繼承的5大重點，提醒民眾及早做好財產規劃。蘇家宏表示，股票贈與並非像銀行轉帳一樣，透過手機App就能完成，而是必須依照法定程序辦理。首先，贈與人須向券商申請持股證明；接著向國稅局申報贈與，若超過年度244萬元免稅額，超出部分須依規定課徵贈與稅，待取得完稅或免稅證明後，再回到券商辦理股票過戶，才能正式完成贈與。至於如何降低贈與稅負，蘇家宏建議，民眾不一定要一次贈與整張股票，零股也能辦理贈與，只要贈與當日市值未超過免稅額即可免課贈與稅。此外，也可善用每年244萬元免稅額，採分年贈與、由父母分別贈與等方式規劃；若子女結婚，當年度還可額外適用100萬元結婚贈與免稅額。他也提到，部分民眾會選擇先出售股票、贈與現金，再由子女於未來低點買回股票，但也須留意股價未必會回檔。蘇家宏提醒，股票完成贈與後，所有權即屬於受贈人，若子女具有完全行為能力，便可自行處分股票。因此，他建議可透過「附負擔贈與契約」，約定股票不得出售，或要求受贈人履行照顧父母、支付生活費等義務，若未履行約定，贈與人依法可撤銷贈與並取回股票。此外，他也指出，若選擇將股票留待身後由子女繼承，若持有股票數量眾多，繼承人未來辦理遺產稅申報及股票過戶時，往往須逐一辦理各項程序，行政作業相對繁瑣。因此，他建議投資人可適度集中持股、汰弱留強，降低未來繼承管理的複雜度。針對資產傳承，蘇家宏認為，「股票信託」將是未來的重要趨勢。透過生前將股票交付信託，由銀行依契約管理，不僅可設定財產使用條件，避免子女揮霍，也有助於簡化未來遺產管理與傳承流程。他強調，在股市持續上漲之際，除了累積財富，更應提升財商觀念，提早做好資產傳承規劃，才能將財富穩健留給下一代。