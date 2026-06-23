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「15條公車專用道都會分階段展開 陸續導入自駕巴士」

駕駛人力短缺才導入自駕 發展智慧道路提升交通安全

台北市長蔣萬安昨（22）日拋出台北市自駕公車規劃，明年上半年將規劃北士科園區成為無人自駕示範場域，明年下半年則將「針對台北市15條公車專用道，來進行無人自駕公車」。不過，台北市議員何孟樺狠批，蔣市長說「15條公車專用道」的牛皮也吹得太大了，還將柯時代政策重新上菜！對此，交通局長謝銘鴻指出，自駕公車是先在北士科與信義路展開示範，信義路為第一條路線，後續將分階段規劃15條公車專用道，導入智慧道路基本功能，再陸續推動自駕巴士。針對何孟樺質疑市府自駕巴士政策「吹牛」，且交通局自駕巴士只做信義路，謝銘鴻今發文澄清並非如此。他表示，自駕公車發展計畫會先在北士科及信義路展開，其中信義路是第一條示範路線，但市府同時會規劃15條公車專用道，使其具備智慧道路基本功能，後續再陸續於其他公車專用道導入自駕巴士，並非只做信義路。謝銘鴻也強調，這次自駕公車計畫是新的推動實驗模式，不是「重新上菜」。此次將結合公車業者與系統商共同合作，沙盒實驗測試路線會較長，並採用大巴及小巴車型，日間離峰與夜間都會測試，與柯市府時代案例不同，希望在既有基礎上再往前推進一步。謝銘鴻指出，推動自駕巴士的初衷，是因台北甚至全國公車駕駛長逐漸短缺，希望透過自駕公車引進，在路線車隊中調節駕駛人力，找出合理營運商業模式，供中央及其他縣市參考。他也表示，台北市希望將公車專用道提升為具備智慧道路基本功能，透過道路偵測路況提供給公車，以增加行駛安全。面對市區公車專用道與混合車流等複雜路況，市府會迎難而上、勇於創新突破。