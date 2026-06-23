韓國樂團FTISLAND在Legacy TERA來台連續開唱2天，主唱李洪基在演唱現場先是大嗑新鮮芒果，後來又暢快吃起芒果冰。粉絲們無不封他是台灣芒果、芒果冰的最佳代言人。事實上台灣的芒果冰全球知名，更被CNN多次將台灣的芒果冰（芒果雪花冰）列入全球十大最佳甜點榜單。而全台芒果冰知名店家不少，好幾家都以大份量聞名，《NOWNEWS今日新聞》整理全台北中南人氣店家，特色與營業資訊一次看。
📍台北思慕昔：
台北永康街芒果冰人氣老店，已創立17年，成為不少國外旅客來台必訪的景點之一。招牌的「超級雪酪芒果雪花冰」標榜以芒果口味冰磚刨出雪花冰，再加上愛文、金煌兩種新鮮芒果與芒果雪酪冰淇淋。今年業者還推出新產品「芒果芋圓桂釀雪花冰」，將招牌芒果雪花冰加上芋圓與地瓜圓等古早味配料，讓滋味更豐富多元。
▪️店家資訊：
臺北市大安區永康街15號
電話：0908 059 121
營業時間：9:30~21:00
📍台中東海何媽媽冰店：
位在東海商圈，號稱是台中冰店霸主之一，也是排隊人氣店家。夏天推出芒果牛奶冰、冬天則有草莓牛奶冰，因為份量大而知名。刨冰上方的芒果以切片狀為主，視覺效果看起來更碩大，芒果品種主打金煌，再加上芒果醬、煉乳等，香甜不膩。
▪️店家資訊：
地址：台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄32號
電話：04-2632-8855
營業時間：14:00~20:00
📍台南冰鄉：
被封為「台南最強芒果冰」的「冰鄉」，在地經營已經30多年，芒果牛乳冰開賣期間，每天中午12點開始營業並發放號碼牌，因此營業時間未到就看到滿滿人潮，也常常當日營業不到1小時，限量的芒果冰就售罄。
份量大到一定要兩人合吃才吃得完，並號稱一碗冰用4品種芒果，包含愛文、金煌、烏香與香水芒果（台農一號芒果），但老闆娘也表示，「必須看當日進貨而定，偶爾也會僅用上三種，重點是還必須是剛好的熟度，不熟有『果酸』、太熟是『果糖』，都不好吃。」
刨冰加上煉乳再疊上細冰之後擺上滿滿芒果塊，淋上自製的芒果醬，而此醬是以愛文加上金煌兩品種的芒果冰凍後再打製成冰沙泥之後製成。店家會額外佐附一小杯這款芒果醬，希望饕客吃到一半之後可再淋上去。一碗芒果冰卻有多層次吃法，也是受歡迎的原因之一。
不過業者堅持每年都要在芒果旺季並拿到最佳貨源時才會開售這碗芒果冰，記者也致電詢問芒果牛奶冰開售日期，截稿前尚未收到回覆。
▪️店家資訊：
地址：台南市中西區南美里民生路一段160號
電話： 06 223 4427
營業時間：12:00～20:00
▲「冰鄉」的芒果牛乳冰被封為「台南最強芒果冰」，大份量須兩人合吃。（圖／記者葉盛耀攝）
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台北永康街芒果冰人氣老店，已創立17年，成為不少國外旅客來台必訪的景點之一。招牌的「超級雪酪芒果雪花冰」標榜以芒果口味冰磚刨出雪花冰，再加上愛文、金煌兩種新鮮芒果與芒果雪酪冰淇淋。今年業者還推出新產品「芒果芋圓桂釀雪花冰」，將招牌芒果雪花冰加上芋圓與地瓜圓等古早味配料，讓滋味更豐富多元。
▪️店家資訊：
臺北市大安區永康街15號
電話：0908 059 121
營業時間：9:30~21:00
位在東海商圈，號稱是台中冰店霸主之一，也是排隊人氣店家。夏天推出芒果牛奶冰、冬天則有草莓牛奶冰，因為份量大而知名。刨冰上方的芒果以切片狀為主，視覺效果看起來更碩大，芒果品種主打金煌，再加上芒果醬、煉乳等，香甜不膩。
▪️店家資訊：
地址：台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄32號
電話：04-2632-8855
營業時間：14:00~20:00
被封為「台南最強芒果冰」的「冰鄉」，在地經營已經30多年，芒果牛乳冰開賣期間，每天中午12點開始營業並發放號碼牌，因此營業時間未到就看到滿滿人潮，也常常當日營業不到1小時，限量的芒果冰就售罄。
份量大到一定要兩人合吃才吃得完，並號稱一碗冰用4品種芒果，包含愛文、金煌、烏香與香水芒果（台農一號芒果），但老闆娘也表示，「必須看當日進貨而定，偶爾也會僅用上三種，重點是還必須是剛好的熟度，不熟有『果酸』、太熟是『果糖』，都不好吃。」
刨冰加上煉乳再疊上細冰之後擺上滿滿芒果塊，淋上自製的芒果醬，而此醬是以愛文加上金煌兩品種的芒果冰凍後再打製成冰沙泥之後製成。店家會額外佐附一小杯這款芒果醬，希望饕客吃到一半之後可再淋上去。一碗芒果冰卻有多層次吃法，也是受歡迎的原因之一。
不過業者堅持每年都要在芒果旺季並拿到最佳貨源時才會開售這碗芒果冰，記者也致電詢問芒果牛奶冰開售日期，截稿前尚未收到回覆。
▪️店家資訊：
地址：台南市中西區南美里民生路一段160號
電話： 06 223 4427
營業時間：12:00～20:00
▲「冰鄉」的芒果牛乳冰被封為「台南最強芒果冰」，大份量須兩人合吃。（圖／記者葉盛耀攝）