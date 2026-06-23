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▲蒼井空（如圖）力挺大谷翔平，開轟網友。（圖／翻攝自蒼井空X）

效力於洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，日前透過社群平台宣布家中迎來第二個孩子誕生，他曬出新生兒小腳丫照片，並與妻子真美子共同發文分享喜悅，感謝孩子平安來到世界，也讓大批球迷紛紛湧入留言區送上祝福，替這對夫妻感到開心。然而在公布喜訊不久，就有日本網友認為大谷翔平不顧老婆剛生完第一胎就讓她再度懷孕，紛紛在社群上怒轟。對此，不少日本名人、漫畫家紛紛跳出來支持大谷翔平，就連前成人片天后蒼井空也出面力挺大谷翔平。不過喜訊曝光後，部分日本網友卻將焦點放在兩個孩子的出生時間。由於夫妻倆的大女兒於2025年出生，如今第二胎報到，屬於日本俗稱的「年子」，也就是兄弟姊妹在連續兩年出生。有網友認為這樣的生育安排會增加女性身體負擔，甚至出現「真美子很可憐」等批評聲音，引發外界議論。相關話題持續延燒後，多位日本名人選擇公開表態力挺大谷夫妻，前AV天后蒼井空就在社群發文直言，不理解為何生年子也會遭受攻擊。知名漫畫家倉田真由美則認為，每個家庭都有自己的選擇，外界不該憑個人觀點隨意評價，更不應擅自代替真美子發聲，將自己的想法強加在別人身上。除了演藝圈人士之外，日本婦產科名醫宋美玄也加入討論。她指出，看到新聞以「年子生產引發正反意見」作為標題時感到相當不解，反問別人生孩子到底有什麼好反對的。她認為，面對新生命誕生，最自然的反應就是給予祝福，而不是無端挑毛病。她更分享自身家庭經驗，表示自己與妹妹出生時間也非常接近，姐妹感情至今依舊相當融洽。事件曝光後，日本網路上也出現兩派聲音，有網友認為，生育規劃屬於夫妻私領域，只要當事人願意且健康狀況允許，外人無須過度干涉；但也有人從醫學角度討論年子生育可能帶來的風險。不過多數聲音仍認為，大谷翔平與真美子迎接新生命本該是值得祝福的喜事，與其替當事人感到委屈，不如尊重夫妻兩人的決定與人生規劃。