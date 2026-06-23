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▲全家哈根達斯自明日起買6送6，雪糕／迷你杯最低下殺65元。（圖／全家提供）

▲全家冰品特價了，指定雪糕買一送一。（圖／記者黃韻文攝）

▲7-11冰品特價，指定品項最低下殺20元。（圖／記者黃韻文攝）

炎炎夏日很需要來一份冰品消暑，7-11、全家都接連推出哈根達斯買6送6優惠，全家明（24）日起哈根達斯雪糕、迷你杯任選買6送6， 12件只要774元，平均單件不到65元，共計有26款口味可選，且本周五起門市還有霜淇淋6元多一件優惠；7-11則是從6月26日起開跑哈根達斯買6送6優惠。不少超商店家LINE群已經先開放消費者填單預購，消費者認證「這次是迷你杯+雪糕很可以囤」、「好便宜！比之前買10送10更好下手」。全家自6月24日起至6月30日哈根達斯雪糕／迷你杯任選買6送6，相當於12件只要774元，平均單件不到65元，不管是濃郁系巧克力、清爽果香系，還是經典迷你杯通通任你選；7-11則是6月26日至30日活動開跑。此次活動共有26款口味可任選搭配，包括：◾雪糕系列（9款）夏威夷脆果仁、岩鹽焦糖、草莓柚子脆皮、比利時黑巧克力、抹茶杏仁粒、草莓冰淇淋、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥。◾迷你杯系列（17款）藍莓、仲夏野莓、焦糖奶油脆餅、蘭姆葡萄、提拉米蘇、草莓麻糬、巧克力布朗尼、香草、草莓、夏威夷果仁、抹茶、芒果、巧克力、淇淋巧酥、焦糖布蕾起司蛋糕。事實上，哈根達斯經常在超商推出半價優惠，不過以往多半是「買10送10」，一次得帶回20件，對冷凍庫空間有限的消費者來說門檻較高；有時雪糕、迷你杯也不能自由混搭挑選。相較之下，這次「買6送6」不僅購買門檻降低，還開放雪糕、迷你杯任選混搭，更吸引不少消費者提前在超商LINE社群填單預購，等活動開跑就能第一時間取貨。不少網友也直呼「這次檔期是買6送6可以入手」、「上次雪糕買4送4先囤了」、「終於不是買10送10」、「雪糕跟迷你杯都可以選欸」，認為是近期少見、誠意十足的優惠，也直呼夏天就是要先囤冰，天氣熱慢慢吃。除了哈根達斯優惠外，全家6月26日起至6月30日前，門市霜淇淋6元多一支，相當於任兩件55元，平均單支霜淇淋只要28元；同時間還有牧場直送4.0花生牛奶雪糕買一送一。7-11即起至7月7日前也有一堆冰品特價，韓國熊津米漿年糕冰原價39元、特價20元；日本NIJIYA海鹽太妃糖雪派原價79元、特價49元；日本NIJIYA藍莓起司蛋糕聖代原價89元、特價59元；日本NIJIYA海鹽焦糖堅果聖代原價89元、特價59元。