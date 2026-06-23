先前《華爾街日報》曾引述知情人士報導，美國國防部（戰爭部）正準備向國會請求，批准約800億美元（折合新台幣約2.5兆）的追加經費，用於支應伊朗戰事及其他相關開支。外媒《美聯社》23日亦引述消息人士說法，國防部高層上週已向參議院通報了伊朗援助資金的請求，但有關事宜未被授權可以公開討論。
根據《美聯社》報導，儘管白宮管理和預算辦公室（The White House Office of Management and Budget）尚未向國會正式提出撥款請求，但美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已多次前往國會山莊，副部長史蒂芬范伯格（Stephen Feinberg）上週也與幾位參議員通過電話，並通知國會各委員會，已將800億美元的撥款申請，提交給管理和預算辦公室。
民主黨議員的質疑
然而，這項撥款方案幾乎肯定會遭到部分議員反對，除了反對戰爭本身，更不願在美國民眾飽受通膨所苦之際，還撥給五角大廈更多資金。
民主黨參議員梅里（Patty Murray）上個月在一次聽證會中，曾公開指責赫格塞斯，把民眾辛苦賺來繳納的稅金，花在一場很多人都強烈反對的戰爭上
民主黨籍的夏威夷州參議員沙茨（Brian Schatz）也質疑，實際所需的金額，可能遠高於檯面上說的800億美元。
參議院軍事委員會的首席民主黨議員里德（Jack Reed）則堅持，伊朗補充撥款不能單獨進行，必須在兩黨議員針對國防和非國防項目的總支出額達成一致之後才可以。
共和黨夾縫中為川普尋求支持
與川普同樣隸屬共和黨的議員方面，印第安納州參議員班克斯（Jim Banks）則支持這筆支出，因他認為這與重建國內國防工業供應鏈有關，也等於是在投資美國自己的國防工業基礎，把國防生產帶回印第安納州。
北達科他州參議員霍文（John Hoeven）也介入協調，希望能將加州、夏威夷等州的災害救助資金及農業補貼，一併納入預算案，以爭取更廣泛的支持，認為如果是這樣的組合，法案就有較多通過的可能。
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民主黨議員的質疑
然而，這項撥款方案幾乎肯定會遭到部分議員反對，除了反對戰爭本身，更不願在美國民眾飽受通膨所苦之際，還撥給五角大廈更多資金。
民主黨參議員梅里（Patty Murray）上個月在一次聽證會中，曾公開指責赫格塞斯，把民眾辛苦賺來繳納的稅金，花在一場很多人都強烈反對的戰爭上
民主黨籍的夏威夷州參議員沙茨（Brian Schatz）也質疑，實際所需的金額，可能遠高於檯面上說的800億美元。
參議院軍事委員會的首席民主黨議員里德（Jack Reed）則堅持，伊朗補充撥款不能單獨進行，必須在兩黨議員針對國防和非國防項目的總支出額達成一致之後才可以。
共和黨夾縫中為川普尋求支持
與川普同樣隸屬共和黨的議員方面，印第安納州參議員班克斯（Jim Banks）則支持這筆支出，因他認為這與重建國內國防工業供應鏈有關，也等於是在投資美國自己的國防工業基礎，把國防生產帶回印第安納州。
北達科他州參議員霍文（John Hoeven）也介入協調，希望能將加州、夏威夷等州的災害救助資金及農業補貼，一併納入預算案，以爭取更廣泛的支持，認為如果是這樣的組合，法案就有較多通過的可能。
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