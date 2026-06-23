美式賣場好市多（Costco）開賣日本米其林推薦夢幻拉麵店「銀座篝」招牌雞白湯拉麵引發討論，《NOWNEWS今日新聞》實際查價發現，好市多 10 入大包裝規格換算下來，居然比家樂福等通路的售價「半價還要便宜」。
🟡 米其林名店「銀座 篝」進駐 台北中山區也有實體店
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」日前分享新品資訊，東京著名的排隊夢幻名店「銀座篝」（篝音同「溝」）雞白湯拉麵正式上架。該店曾連年贏得米其林必比登推薦，招牌雞白湯熬至膠原蛋白充分釋出，充滿濃厚天然乳香卻不燥膩。
除了量販店推出自煮包，品牌也早於2024年在台北中山區（鄰近捷運中山國小站）開設實體店。銀座篝台北店店內高湯及醬汁皆由日本熬煮後急速冷凍進口，確保原汁原味，目前實體店僅限現場排隊、不接受訂位，在拉麵迷心中擁有極高評價。
🟡 美式賣場大規格優勢！驚人價差逼近「市價三折」
好市多（Costco）作為美式會員制倉儲量販店，向來以大包裝、高性價比的選品策略深受大眾喜愛。根據今購百科資訊，這次新上架的「銀座篝雞白湯風味拉麵」採取 10 入大包裝規格，售價僅新台幣 599 元，平均單包只要 60 元。
記者實際到家樂福線上購物平台查詢，同款商品在 Mia C'bon 限定販售的 5 入裝規格，促銷價就高達 699 元（單包約 140 元）。兩者放在一起對比，好市多不僅容量翻倍，總價還便宜了 100 元，等於好市多的每單位價格比家樂福通路的「半價還要低」，通路價格優勢非常震撼。
🟡 特製中細麵扎實吸湯！網讚抗通膨必囤新品
根據開箱網友表示，這款拉麵的黃金雞白湯底極為濃郁滑順，搭配與日本「三河屋製麵」共同研發的特製中細麵條，麵條吸附湯汁後仍具彈力與硬度，口感扎實有嚼勁。免出國、免現場排隊就能在家還原東京割烹級的美味。
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臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」日前分享新品資訊，東京著名的排隊夢幻名店「銀座篝」（篝音同「溝」）雞白湯拉麵正式上架。該店曾連年贏得米其林必比登推薦，招牌雞白湯熬至膠原蛋白充分釋出，充滿濃厚天然乳香卻不燥膩。
除了量販店推出自煮包，品牌也早於2024年在台北中山區（鄰近捷運中山國小站）開設實體店。銀座篝台北店店內高湯及醬汁皆由日本熬煮後急速冷凍進口，確保原汁原味，目前實體店僅限現場排隊、不接受訂位，在拉麵迷心中擁有極高評價。
好市多（Costco）作為美式會員制倉儲量販店，向來以大包裝、高性價比的選品策略深受大眾喜愛。根據今購百科資訊，這次新上架的「銀座篝雞白湯風味拉麵」採取 10 入大包裝規格，售價僅新台幣 599 元，平均單包只要 60 元。
記者實際到家樂福線上購物平台查詢，同款商品在 Mia C'bon 限定販售的 5 入裝規格，促銷價就高達 699 元（單包約 140 元）。兩者放在一起對比，好市多不僅容量翻倍，總價還便宜了 100 元，等於好市多的每單位價格比家樂福通路的「半價還要低」，通路價格優勢非常震撼。
根據開箱網友表示，這款拉麵的黃金雞白湯底極為濃郁滑順，搭配與日本「三河屋製麵」共同研發的特製中細麵條，麵條吸附湯汁後仍具彈力與硬度，口感扎實有嚼勁。免出國、免現場排隊就能在家還原東京割烹級的美味。