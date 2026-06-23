提摩西夏勒梅、賽琳娜戈梅茲睽違近10年再度攜手合作！打造《神偷奶爸》、《小小兵》系列的照明娛樂（Illumination），於法國「安錫國際動畫影展」宣布推出原創動畫電影《Not Alone》，並找來兩人擔任男女主角配音，其中「甜茶」提摩西夏勒梅更是首度挑戰動畫長片配音。電影預計於2027年4月16日上映，主創陣容讓人十分期待。
《神偷奶爸》團隊打造全新IP 外星小孩亂入地球
照明娛樂近年憑藉《神偷奶爸》、《小小兵》、《歡樂好聲音》、《寵物當家》及《超級瑪利歐兄弟電影版》等作品，成為具有票房號召力的動畫工作室之一。其中《超級瑪利歐兄弟電影版》更狂掃全球超過13億美元票房。這次他們沒有推出系列續集，而是帶來全新原創動畫《Not Alone》，把愛情、科幻、家庭與太空冒險通通放進故事裡。
《Not Alone》故事描述，三名來自外星球的小孩 Donk、Willy 與 Shem，為了躲避星際執法官 Zandor 的追捕逃到地球，意外闖進 Joe 和 Fran 的生活。為了幫助三個外星小孩回到星球，兩人決定搭上正在研發中的火箭，展開一場橫跨宇宙的冒險，這部作品除了浪漫愛情外，還加入許多科幻、喜劇與親情元素。
甜茶首度挑戰動畫配音 攜手賽琳娜再續前緣
《Not Alone》由提摩西夏勒梅配音火箭機械師 Joe，賽琳娜戈梅茲飾演植物學家 Fran，負責研發全球第一艘以植物燃料驅動的火箭。故事中，兩人一起打造火箭，雖互有好感，卻都不擅長談戀愛，三名外星小孩的意外闖入，讓原本平靜的生活天翻地覆。值得一提的是，這是「甜茶」與賽琳娜在2019年愛情電影《雨天 · 紐約》後的再次合作，讓人十分期待。
除了甜茶與賽琳娜外，配音陣容還包括《泰德拉索：錯棚教練趣事多》男星 Brett Goldstein 配音星際執法官 Zandor，以及 Allison Janney、Lamorne Morris、Rob Brydon、Diane Morgan、Jamie Demetriou 等人共同參與。本片由照明娛樂資深動畫人 Eric Guillon、Claire Dodgson 與 Jonathan Del Val 聯手執導，目前尚未公開預告與完整角色造型，更多資訊預計將於未來陸續公開。
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照明娛樂近年憑藉《神偷奶爸》、《小小兵》、《歡樂好聲音》、《寵物當家》及《超級瑪利歐兄弟電影版》等作品，成為具有票房號召力的動畫工作室之一。其中《超級瑪利歐兄弟電影版》更狂掃全球超過13億美元票房。這次他們沒有推出系列續集，而是帶來全新原創動畫《Not Alone》，把愛情、科幻、家庭與太空冒險通通放進故事裡。
甜茶首度挑戰動畫配音 攜手賽琳娜再續前緣
《Not Alone》由提摩西夏勒梅配音火箭機械師 Joe，賽琳娜戈梅茲飾演植物學家 Fran，負責研發全球第一艘以植物燃料驅動的火箭。故事中，兩人一起打造火箭，雖互有好感，卻都不擅長談戀愛，三名外星小孩的意外闖入，讓原本平靜的生活天翻地覆。值得一提的是，這是「甜茶」與賽琳娜在2019年愛情電影《雨天 · 紐約》後的再次合作，讓人十分期待。