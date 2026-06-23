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陳清龍強調勝選優先 遺憾私下對話遭公開

新人混戰搶第7席 「選舉奇人」意外成焦點

獲民眾黨提名參選台中市北屯區議員的前台中市黨部副主委邱于珊，今天在臉書發文指控市黨部主委陳清龍要求她退選。陳清龍回應表示，他帶著市黨部最新民調與她詳談，說明支持度嚴重落後的現況，共同探討各種有助台灣民眾黨勝選的可能性，對於私下坦率對話內容遭公開，感到相當遺憾。據了解，北屯區此次新人輩出、競爭激烈，不僅藍綠兩黨都有高曝光度新人參戰，連被封為「台中選舉奇人」的段體佩，民調表現都優於邱于珊，令白營相當憂心。邱于珊今（23）日上午在臉書發文後不久，再透過新聞稿表示，母親於一個多月前離世，自己一邊承受喪母之痛，一邊投入地方服務與選務工作，希望不辜負支持者期待。在這樣的人生低潮時刻，遭遇黨內提名爭議，她感到格外沉重。對於相關指控，陳清龍也發布新聞稿回應，強調身為市黨部主委，年底選舉最大使命就是全力抬轎，讓更多優秀年輕人有機會服務台中市民、力拚下屆在台中市議會成立黨團。為了達成目標，即使遍體鱗傷，他依然會勇往直前。陳清龍表示，自己與邱于珊相識超過20年，基於年底選戰整體布局考量，特別攜帶市黨部針對北屯區進行的民調資料與她深入討論，明確說明目前支持度嚴重落後的狀況，並就如何提升民眾黨整體勝選機會交換意見。他強調，台灣民眾黨是堅守制度的政黨，所有討論都以黨的整體利益為出發點，從未針對任何個人。未來仍將持續溝通協調，尋求最有利於民眾黨發展的方向，讓民眾黨能在台中持續落地生根。被邱于珊暗示「搶位」的昔日黨內對手吳皇昇表示，他並不知陳清龍與邱于珊之間的協調，但能深刻體會地方黨部為了成立黨團、讓民眾黨扎根台中，所背負的龐大壓力與勝選決心。個人的位置與輸贏都是其次，每位願意挺身而出的戰士都是無價的資產，期盼大家化解分歧，一起把餅做大，共同為北屯的未來攜手前進。北屯區因人口持續成長，下屆台中市議員席次將由6席增為7席，也使選情更加激烈。本屆議員中，國民黨黃健豪已轉任立委，國民黨陳成添接任市農會理事長後宣布不再連任，民進黨曾朝榮則規劃交棒給兒子曾咨耀，形成新舊世代交替局面。目前藍營由沈佑蓮、賴順仁爭取連任，並提名新人吳宗學、許育璿；綠營則由謝家宜尋求連任，新人包括曾咨耀及陳信秀；民眾黨則由邱于珊披掛上陣。三黨共推出5名新人角逐新增的第7席，戰況相當激烈。不過，近來地方討論度最高的並非藍綠白三黨新人，而是被稱為「台中選舉奇人」的無黨籍參選人段體佩。由於他多年來幾乎逢選必戰，不少當地選民笑稱「從小看到大」、「有選舉就有他」，甚至封他為「耐選王」。相較之下，走傳統組織與服務路線的邱于珊，在話題性與討論熱度上明顯處於劣勢，也讓北屯區議員選情增添更多變數。