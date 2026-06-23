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▲張孝全（右）在劇中的一場哭戲，讓導演嚴藝文（左）直呼是「永生難忘」。（圖／公視提供）

台劇《欠妳的那場婚禮》首播後獲得廣大迴響，並在36小時內就登上Netflix台灣排行榜第2名。許多網友直接在一天內追完後表示太有共鳴，其中張孝全的窩囊廢演技，以及像迷失大男孩般的哭戲更是直接看哭大批觀眾，就連柯震東、黃豪平追完後都忍不住淚崩，柯震東還直呼：「我快哭死！《欠妳的那場婚禮》！太好看！」張孝全在劇中拋棄型男形象，演出陷入低潮的中年男子周可傑，其中一場關鍵哭戲，導演嚴藝文表示，周可傑在事業低谷、幾近崩潰的狀態中說出：「我好像迷路了」，不只是當下的狀態，也是人生狀態的投射，「你要像個小男生一樣說出那個聲音」。張孝全則透露，自己不論是本人或是過去哭戲，從未有過哭出聲經驗，但在這場戲中卻首次「哭出聲音」，成功讓大批觀眾看哭。嚴藝文也形容張孝全哭戲是「永生難忘」，表示：「我們好像在那一刻，讓張孝全這個演員釋放了一些屬於他自己的東西，我們不曉得的東西。」張孝全也直呼：「我覺得是很開心的，因為我覺得演員都會希望被發掘不同的面向，導演就陪著我一起。」一次全部看完的柯震東還在社群寫下觀後感，「看完欠婚！我需要緩一下，我快哭死！《欠妳的那場婚禮》！太好看！」黃豪平也在社群表示：「男生看到哭非常正常」。最受網友討論的是「為什麼張孝全不倒垃圾？」「張孝全真的把窩囊廢中年周可傑演的很好，因為真的回憶起很多某任窩囊廢前男友的各種行徑，幾乎都有共感。」「令我更意外是張孝全唱歌也不錯」「張孝全第五集開場吵架演出真是史上最精彩，從脫褲到大叫這一切都是意外，到底導演怎麼跟他溝通讓他有這麼自然的演技？」，對此張孝全也逗趣回應「導演擊碎我的心，再陪我重新把它黏起來，就變成周可傑了。還有，其實我平常就蠻能廢的。」張孝全分享，這次拍攝最大的感受是「不是一個人在演戲」，而是整個團隊共同完成作品；姚淳耀也形容，這是一段「信心被擊垮又重建」的過程，雖然痛苦卻讓表演長出新的東西。謝盈萱則指出，本劇核心之一正是探索「男性的脆弱」，從不同年齡與身心層次切入，呈現角色更真實的一面。嚴藝文也在談到演唱會場景時感性表示，看著演員站上舞台的瞬間，能感受到他們一路以來的蛻變與付出，「你知道他下了多少苦功」。《欠妳的那場婚禮》每週六晚間9點在公共電視、晚間10點公視+上映，Netflix已全集上線。