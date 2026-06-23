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▲自稱攝影師的陳姓男子，被挖出過去曾透過貼文威脅啦啦隊女孩：「我要毀掉妳絕對做得到！」（圖／翻攝自Threads）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶日前在私人棚拍活動中，遭許姓男子持刀攻擊頸部，震驚體育與啦啦隊圈，事件發生後，外界開始重新檢視粉絲與應援文化之間的界線，希望避免類似憾事再次發生。然而就在汶汶遇襲事件引發關注之際，又有網友爆出一名自稱「攝影師」的陳姓男子過去也多次透過貼文情緒勒索啦啦隊，更直言：「我要毀掉妳絕對做得到！」有網友近日在社群平台公開多張截圖，內容顯示一名陳姓攝影師疑似因不滿某位啦啦隊女孩沒有給予拍攝鏡頭，而在網路上發表情緒激動的言論，陳男除了質疑對方態度之外，更出現：「我就是有本事」、「我要毀掉妳絕對做得到」等字眼，甚至聲稱自己能夠把對方推向高峰，也能讓她跌落谷底，相關內容曝光後引起大量網友譁然。由於貼文內容涉及威脅與情緒勒索意味，許多網友認為相關發言已經超出正常粉絲與攝影同好的互動範圍，雖然貼文中並未直接點名特定啦啦隊女孩，但不少人認為，任何公開人物都不應承受類似壓力。尤其在汶汶遭攻擊事件發生後，這類帶有威脅性的言論更顯得格外敏感，也讓不少球迷擔憂啦啦隊女孩的人身安全問題。除了網路發文之外，也有網友在相關討論串留言爆料，指出該名攝影師過去曾在球賽結束後一路跟隨啦啦隊女孩離場，據稱當時陳男不僅尾隨至計程車旁主動表示要幫忙搬運行李，之後還一路跟到高鐵站，直到女孩感到不安並向旁人求助後才停止跟隨，相關說法目前尚未獲得當事人證實，但仍引發外界高度關注。事實上，陳男日前才透過電視台怒轟Meta將他帳號封鎖，嚴重影響他的生計，並揚言要對Meta提告。然而沒多久陳男就被爆出過去曾有情緒勒索言論，讓不少網友及粉絲十分傻眼。