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梁文傑稱800年沒去酒店 陳瑩：絕對相信他

不忘喊話蔣萬安 陳瑩：要買多少水果界台積電

陸委會副主委梁文傑對於鳳梨釋迦發言惹台東農民不滿，昨日特別同框同黨立委陳瑩吃鳳梨釋迦冰棒，並允諾要買農產品謝罪，未料陳瑩過程中脫口笑虧「少去一次酒店就可以買很多釋迦」被炎上。陳瑩今（23）日受訪表示，梁回應800年沒去「那邊」了，自己也絕對相信他，強調大家都很熟，就是開個玩笑。陳瑩笑虧梁文傑「酒店說」被炎上，今日受訪說，梁文傑回應800年沒去「那邊」了，自己絕對相信他現在都沒有去了。陳瑩說，謝謝大家也希望大家把熱情討論酒店的事情，用這樣的精神、熱情拿來買鳳梨釋迦跟產品，才能真正解決農民的問題，讓農民也會更開心，並再次感謝梁文傑買了1000支鳳梨釋迦冰棒，給陸委會同仁們一起享用。陳瑩不忘喊話台北市長蔣萬安，過去說鳳梨釋迦是水果界台積電，現在梁文傑都要買1000支鳳梨釋迦冰棒跟100箱鳳梨釋迦，不知道市長接下來要買多少？記者追問與梁文傑關係，陳瑩緩頰表示，還好啦大家都很熟，有聯繫之後都還OK，因為大家都很熟，然後就是開個玩笑，就講一講沒有什麼事了。