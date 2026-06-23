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堰塞湖處中央山脈深處 林保署：先設法每日觀測、及早規劃疏散避難方案

花蓮萬里溪上游於6月21日發現因河岸大規模崩塌，進而阻塞河道形成堰塞湖。林保署花蓮分署當日也成立應變小組。依據22日空勘結果，目前湖水緩緩蓄積，尚未溢流；初步評估，若持續蓄水並於蓄滿後發生大規模的壩體潰決，將可能對下游4地聚落帶來威脅。林保署22日成立跨部會、地方政府「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」，並召開跨機關應變會議，並邀請相關單位、專家，共同研商後續緊急應變措施。林保署說明，依據空勘結果，初步研判河岸崩塌面積約45公頃，大量崩塌土石阻塞萬里溪上游河道，目前湖水緩緩蓄積，尚未溢流。由於堰塞湖蓄水量尚待近日取得堰塞湖發生前後該河段的地形圖資及解算，才能完成較確切推估，林保署說，經防災團隊空勘後初步評估，若持續蓄水並於蓄滿後發生大規模的壩體潰決，將可能對下游萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮森榮里、長橋里及鳳信里等聚落帶來威脅。另外，台鐵橋梁、台9線萬里溪橋、西寶大橋及相關河防設施也可能面臨風險。林保署提到，經與會專家及機關代表初步討論，由於堰塞湖位處中央山脈深處，無道路可供通行。周邊為海拔2千公尺以上高山，溪谷陡峭呈險峻之深V地形，河道蜿蜒且河床巨石密布，人員及機具無法進入現地調查，遑論進行壩體緊急處置。林保署指出，由於堰塞湖所在位置無法藉由電信與網路傳輸監測訊號，目前先行以設法每日觀測並持續強化監測、及時預警，及早規劃疏散避難方案作為主要因應策略。林保署表示，後續將持續密切監測堰塞湖及下游河川狀況，並將相關資訊即時提供經濟部水利署、交通部公路局、台鐵公司、花蓮縣政府及各鄉鎮公所等跨機關災害應變單位；民眾近期切勿進入萬里溪溪床及周邊河道範圍活動。