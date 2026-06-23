眾人推薦，改去「六扇門」、「億品鍋」2大新歡，想吃好一點還有石二鍋或12MINI可選。

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台灣連鎖火鍋「價格飆漲」逾2倍！三媽臭臭鍋130元→170元

消費者對民生物價的漲幅最有感。



近年萬物齊漲，外食族吃飯變貴許多，過去最受小資族歡迎的百元小火鍋也不再是平價代表。就有消費者發現，過去堪稱百元鍋物始祖的三媽臭臭鍋，近幾年漲價速度狂飆逾2倍，先是2022年價格全面調漲20元，從130元→150元；2026今年部分品項又調漲，價格來到一鍋170元創下歷史新高。



不少資深饕客表示，「小時候吃一鍋才80到90元」，感嘆漲價速度實在太快了，雖然現場內用有冰淇淋、白飯吃到飽，還可以吹冷氣，可是選擇外帶或外送時通通享受不到；而且近年各大品牌也都有提供自助吧，無限享用的餐點陣容還又多又廣，讓粉絲也無奈透露「5年沒去了」、「快200了，不如自己煮」。



▲消費者發現，三媽臭臭鍋價格飆漲逾2倍，漲價速度飛快。（圖／翻攝自Google Maps） 「CP值完勝」鍋物2大新歡！石二鍋、12MINI也一堆人推薦



說起小火鍋附設自助吧吃到飽，大批網友紛紛推薦口袋名單，現今公認CP值最高的2大新歡，當屬「六扇門或億品鍋」粉絲直言，「反正價格差不多，自助吧直接完勝」。



像是六扇門只要開鍋就能享用自助吧，爽吃滷肉飯、生菜沙拉、涼麵、泡麵等副食無限量供應，還有飲料、爆米花、霜淇淋等甜點吃到飽，每到用餐時段，門口總是大批人潮聚集排隊。



還有內行人推薦，「六扇門平日下午還不限時間，內用環境乾淨太多」，如果「想吃原肉跟好品質的直接選石二鍋或王品旗下的12MINI，環境衛生有保證。」



▲饕客總算等到六扇門進軍台北市，每次經過門口總是大排長龍。（圖／記者蕭涵云攝）



第一名：「石二鍋」 網路聲量60,009



第二名：「六扇門」 網路聲量32,885



第三名：「三媽臭臭鍋」 網路聲量24,771



而且冠亞軍的石二鍋與六扇門，已從2025年蟬聯霸榜至今，以「極致高CP值」和「教科書等級的食物品質」成為火鍋市場紅海中的獲勝關鍵。



▲王品集團旗下「石二鍋」創立於2009年，現在單月營收達破億規模，是王品集團搖錢樹品牌之一。（圖／王品集團提供）



近年受通膨影響萬物齊漲，外食族有感餐飲物價變貴許多，連過去受到小資族歡迎的百元美食也不再平價。有消費者發現，堪稱百元鍋物始祖的，資深饕客感嘆小時候一鍋才80～90元，現在已經5年沒去了；掀起大環境受到通膨影響，根據統計，5月份的消費者物價指數年增2.2%，突破2%警戒線，