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▲曲家瑞（中）解析范姜彥豐的畫作，直言他內心極度感性、卻也是極其壓抑。（圖／東森綜合台提供）

藝人粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），過去與范姜彥豐在節目中恩愛形象徹底破裂。近日范姜彥豐首度回到《小姐不熙娣》錄影現場，當主持人小S問及：「現在會不會不想再提到這一切？」范姜彥豐坦言最難熬的，是那段「無法說出真相」的時候，他無奈表示，當時頂著各種謠傳、網路臆測，甚至遭指「帶女生回家」等莫須有的罪名，讓他身心俱疲，直呼：「感覺信任整個崩塌。」范姜彥豐與粿粿撕破臉後，近日再度回到《小姐不熙娣》錄影，節目來賓曲家瑞解析他的畫作，直言范姜彥豐內心極度感性、卻也是極其壓抑。經歷家庭風波的他，藉此吐露心聲，現在只是想告訴大家「我很好，事情都過去了，希望能展現陽光的一面。」當小S指著畫作追問：「畫中的兩朵花，是在暗示你還期待能再找到另一半嗎？」范姜則搖頭，坦言現階段對感情不敢抱有任何期待。小S接著心疼詢問：「現在會不會不想再提到這一切？」范姜彥豐這才卸下心防，吐露那段最赤裸、痛苦的日子，他說：「其實最難熬的，是那段『無法說出真相』的時候。」范姜彥豐無奈表示，當時頂著漫天的媒體謠傳與網路臆測，甚至被瘋傳「帶女生回家」等莫須有的罪名，造成自己被嚴重誤會，「那段時間連門都不想出，謠言讓我身心俱疲，感覺信任整個崩塌。」而小S接著關心：「現在好了嗎？」范姜彥豐則堅定回答，經歷失去跟破碎之後，還是要堅強地站起來。不過小S不捨之餘，隨即用幽默化解氣氛，調侃曲家瑞說：「我本來以為妳解畫都在瞎扯，結果竟然準到可怕！」此外，曲家瑞還精準看穿啦啦隊女神檸檬的內心世界，從她的畫作中，一眼發現她現在內心焦躁，似乎正面臨人生的重大抉擇。對此檸檬聽完驚呼神準，大方承認：「我確實考慮慢慢減少啦啦隊的跳舞場次。」解釋因為近期演藝工作越來越多，如果球隊場次跳得太滿，會無法兼顧錄影，因此計畫將重心調整為啦啦隊與演藝工作「五五分」。《小姐不熙娣》更多精彩內容將於今（23）日晚間10點，在東森綜合32頻道播出。