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市場持續關注美伊協商消息，美國股市週一漲跌互見，其中費半指數上漲逾2%，再加上台指期夜盤上漲455點，最高一度來到49240點，帶動台北股市今（23）日開盤上漲53.58點、來到47795.09點，盤中最高來到48218.87點新記錄，隨後遇到獲利了結賣壓襲擊，跳水翻黑，午盤下跌577.7點或1.21%，來到47163.81點。中小型股同步開高走低，櫃買指數開盤上漲0.41點、來到453.91點，午盤下跌11.68點或2.58%，來到441.82點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、力積電、聯電、華邦電；午盤個股成交值排行榜前五名為：聯電、南亞科、聯發科、台積電、群創。權值股漲跌互見，權王台積電以平盤價2510元開出，隨後來到2530元，再寫歷史新高，隨後震盪走低，午盤下跌5元或0.2%，來到2505元；聯發科開盤上漲255元、來到4720元，持穩在盤上，最高一度來到4785元，午盤上漲145元或3.25%，來到4610元；台達電開盤上漲20元、來到2170元，隨後跳水翻黑，午盤下跌50元或2.33%，來到2100元。前陣子表現強勁的族群今日拉回整理，被動元件族群龍頭國巨熄火表態，午盤下跌逾2%，連帶同族群個股走低，光頡被打到跌停價159元，鈞寶、越峰、禾伸堂下跌逾9%，日電貿、臺慶科、秦凱、鈺鎧、今展科下跌逾8%。不過半導體族群仍有買單挹注，其中聯電一度亮燈漲停來到176元，創下掛牌新天價，午盤上漲逾5%，其他包括統懋、強茂、嘉晶、虹冠電、紅揚-KY、創控、富鼎攻上漲停板，菱生上漲逾9%，捷敏-KY、聯鈞上漲逾6%。