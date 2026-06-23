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▲挪威成功從小組賽晉級，哈蘭德（前排左1）及總教練索爾巴肯（前排左2）率隊一起「挪威划船」。（圖／路透／美聯社）

2026世界盃賽事持續升溫，挪威在小組賽迎戰塞內加爾，雙方上演激烈攻防戰，最終挪威以3：2驚險勝出，順利收下關鍵勝利，挪威陣中頭號球星哈蘭德再度成為全場焦點，不只在進攻端展現強大存在感，也帶領球隊延續氣勢，讓挪威球迷陷入瘋狂。賽後，挪威隊長Martin Ødegaard（馬丁・厄德高）跟Erling Håland（哈蘭德）也率全隊跟全場球迷一起「划船應援」，就連總教練Ståle Solbakken（斯塔爾・索爾巴肯）也加入，讓不少球迷直呼：「維京人無情開划！」挪威今日以3:2擊敗塞內加爾，比賽結束後，場上最吸睛的畫面不是進球重播，而是挪威全隊與球迷一起進行「維京划船」慶祝，只見球員們坐在草地上，跟著節奏整齊擺動雙手，彷彿真的化身維京戰士準備出征。現場鼓聲、吶喊聲與球迷拍手聲交織，氣氛相當震撼，也讓不少人看了直呼起雞皮疙瘩。更有趣的是，不只球員投入其中，連總教練也被現場氣氛感染，跟著一起加入划船行列。這種結合北歐歷史文化與足球應援的慶祝方式，瞬間成為本屆世界盃最具辨識度的畫面之一。許多球迷表示，挪威這套應援簡單易懂，卻又充滿民族特色，完全能把球員與球迷緊緊連在一起。相關影片在社群曝光後，立刻引發大批網友討論，有人笑說：「維京人無情開划」、「賽後體育場是不是被划移兩公尺」，也有人開玩笑表示，若古代海上商隊聽見這種鼓聲，再看到哈蘭德站在船頭，應該會嚇到不敢動，甚至有網友聯想到端午節划龍舟，笑稱挪威人根本提前加入划船大賽。挪威睽違多年重返世界盃舞台，如今不只靠球星與戰績吸引目光，連獨特的「Viking Row」應援文化也成功圈粉。對球迷來說，這不只是勝利後的慶祝，更像是一種屬於挪威足球的精神象徵。隨著哈蘭德持續帶隊前進，這支北歐勁旅接下來能划多遠，也成為本屆賽事最令人期待的看點之一。