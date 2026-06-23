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民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，被爆出任職的akaSwap公司與獲得文化部補助的威如科技關係密切，涉及利益衝突；不過蘇辦回擊，藍委葛如鈞才是公司股東。國民黨新北市長參選人李四川競辦發言人吳亮賢今提出2點質疑並表示，蘇巧純曾自稱威如科技是akaSwap平台的營運者，不要扯誰是股東混淆焦點。李四川競辦主任江怡臻及吳亮賢今接受《千秋萬事》專訪。對於蘇巧純補助案爭議，吳亮賢指出，他們受訪的時候提到，是akaSwap平台實際的營運者，是不是有違反利益衝突的部分，這是第一個重點，第二個重點是之前蘇巧慧也說，妹妹任職的公司akaSwap跟威如科技是沒有關係，類似外部協作廠商，但最新揭露的證據證明並不是這樣，所以這兩個部分，應該要好好說明澄清。李四川競辦主任江怡臻強調，不是說拿補助不行，公職人員利益衝突迴避，公開大方透明揭露有何不可？為什麼不揭露？不說清楚呢？她回應質疑說「我妹妹就是很優秀啊！」昨天她也不說清楚了，直接就說「我們已經說明過了」，更扯的是蘇巧慧之前還說，這場選舉都是打正向的選舉，蘇巧慧陣營卻影射李四川跟建商的關係很好、住豪宅，蘇巧慧現在就是說謊不道歉，跟綠營側翼網軍站在一起抹黑，這是什麼樣的正向選舉啊？另外，傳出李四川陣營有三路人馬互相競爭、搶位子，曾擔任侯友宜辦公室發言人的吳亮賢澄清，不管來自於哪一個團體，來到這邊大家運作非常融洽，角色分工都很明確，侯友宜不管是在公開或不公開場合，也講要全力交棒給李四川，對李四川的力挺毋庸置疑。