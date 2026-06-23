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▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/24英格蘭VS迦納基本資訊

2026世界盃L組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分 1 英格蘭 1－0－0 4（2） 3 2 迦納 1－0－0 1（0） 3 3 巴拿馬 0－1－0 0（1） 0 4 克羅埃西亞 0－1－0 2（4） 0

英格蘭VS迦納戰力焦點分析

▲天才中場貝林漢姆（Jude Bellingham）此役若上場，將以22歲359天年紀，刷新英格蘭隊史最年輕達成國家隊50場里程碑的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲由經驗豐富老帥奎羅斯（Carlos Queiroz）執教的迦納，在首輪成功封鎖對手，在晉級路上佔據優勢。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

英格蘭VS迦納預計先發名單與傷兵名單

英格蘭VS迦納之戰亮點與結果預測

2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

2026世界盃迦納國家隊球員名單

2026世界盃L組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月18日（四） 03:00 英格蘭4：2克羅埃西亞 6月19日（五） 09:00 迦納1：0巴拿馬 6月24日（三） 04:00 英格蘭 vs 迦納 6月24日（三） 07:00 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 6月28日（日） 04:00 巴拿馬 vs 英格蘭 6月28日（日） 04:00 克羅埃西亞 vs 迦納

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年美加墨世界盃小組賽L組迎來關鍵出線之戰，首輪雙雙告捷的英格蘭與迦納將在波士頓體育場交鋒。勝者將能提前鎖定32強淘汰賽席位，並在小組頭名爭奪中佔據絕對優勢。《NOWNEWS》為各位整理2026年世界盃英格蘭VS迦納戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：英格蘭VS迦納比賽時間：2026年6月24日上午04：00比賽地點：美國波士頓體育場英格蘭在首輪小組賽以4：2擊敗克羅埃西亞，成功搶下開門紅，並展現出總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）上任後的進攻侵略性。死球威脅：首輪比賽中，英格蘭不僅狂轟11次射正（高居整個賽會第二，僅次於德國的12次），且在扣除點球後，球隊靠死球機會創造的預期進球值（xG）高達1.10，並完成5次定位球射正，居所有球隊之冠。中場防守硬度：中場新星安德森（Elliot Anderson）首戰表現極為亮眼，單場 8 次奪回球權。數據顯示他在國家隊生涯中，每 90 分鐘平均能搶回球權 9.6 次，是圖赫爾戰術體系中最關鍵的防守屏障。里程碑之戰：天才中場貝林漢姆（Jude Bellingham）此役若上場，將以22歲359天的年紀刷新隊史最年輕達成國家隊50場里程碑的紀錄；而前鋒凱恩（Harry Kane）若能再度破門，就將超越傳奇前鋒萊因克爾（Gary Lineker），獨居英格蘭世界盃隊史射手王。由經驗豐富老帥奎羅斯（Carlos Queiroz）執教的迦納，在首輪成功封鎖對手。面對實力強大的英格蘭，他們的防守戰術與身體對抗將是爆冷關鍵。鋒線瘋狂逼搶：迦納34歲的老將前鋒喬丹·阿尤（Jordan Ayew）在首輪展現驚人體能，單場貢獻高達69次高強度逼搶，其中56次發生在對方半場，這項數據名列世界盃首輪所有前鋒第一。他將在第一線干擾英格蘭的後場組織。歷史復仇恩怨：奎羅斯曾在2022年世界盃率領伊朗時，以2：6慘敗給英格蘭，遭遇其世界盃執教生涯最慘痛失利。此次帶領迦納，如何修正防線並阻擋英格蘭的多點開花，是他個人的救贖之戰。兩國在男子成年國家隊歷史上從未在正式國際大賽（如世界盃）中交手，本場比賽將是雙方的首次正式競技對決。唯一交手紀錄是在2011年3月溫布利球場進行的一場國際友誼賽，當時英格蘭憑藉安迪·卡羅爾（Andy Carroll）的進球領先，但迦納傳奇球星吉安（Asamoah Gyan）在補時階段攻入絕殺扳平球，最終以1：1握手言和。薩卡（Bukayo Saka）：右翼核心在首戰前便因阿基里斯腱微恙未被列入首發，雖然目前已參與個人恢復訓練，但教練團為求保險，此役預計仍會讓其先發待命，或視情況替補上陣。拉什福德（Marcus Rashford）：首戰替補上場展現極佳效率並攻入 1 球，目前身體狀況完全無虞。由於陣中邊路競爭激烈，本場他有望與首戰先發的安東尼·戈登爭奪左翼先發位置。中後衛變數：主教練圖赫爾（Thomas Tuchel）首戰出人意料地啟用孔薩（Ezri Konsa）與斯通斯搭檔，而將格伊（Marc Guéhi）放在替補席。雖然贏球，但該場防線失掉兩球引來外界議論，此役格伊是否有機會重回先發值得關注。庫杜斯（Mohammed Kudus）：遺憾因傷缺席本屆世界盃，這對黑星軍團的進攻創造力無疑是重大打擊。托馬斯·帕爾特伊（Thomas Partey）：這名阿森納中場悍將因傷錯過了首輪對陣巴拿馬的比賽，但目前已恢復全面訓練，預計此役將火線復出，為迦納中場注入關鍵的防守硬度。阿蒂-齊吉（Lawrence Ati-Zigi）：首戰主力門將阿蒂-齊吉受傷，此役先發位置預計將由阿沙雷（Benjamin Asare）或老將頂替。總教練圖赫爾預計會延續首戰的高壓進攻骨架，僅在邊翼及防線進行微調：門將：皮克福德（Jordan Pickford）後衛：里斯·詹姆斯（Reece James）、孔薩（Ezri Konsa / 或 格伊 Marc Guéhi）、斯通斯（John Stones）、尼科·奧萊利（Nico O'Reilly）中場：埃利奧特·安德森（Elliot Anderson）、德克蘭·賴斯（Declan Rice）、祖德·貝林漢姆（Jude Bellingham）前鋒：馬杜埃凱（Noni Madueke）、哈里·凱恩（Harry Kane）、馬庫斯·拉什福德（Marcus Rashford / 或 安東尼·戈登 Anthony Gordon）總教練奎羅斯將以穩固中後場、依賴兩翼速度反擊為主要戰術：門將：阿沙雷（Benjamin Asare）後衛：塞納亞（Marvin Senaya）、阿傑泰（Jonas Adjetey）、奧波庫（Jerome Opoku）、門薩（Gideon Mensah）後腰：托馬斯·帕爾特伊（Thomas Partey）、埃利沙·歐烏蘇（Elisha Owusu）中場：塞門約（Antoine Semenyo）、卡萊布·伊連基（Caleb Yirenkyi）、法塔武（Abdul Fatawu）前鋒：喬丹·阿尤（Jordan Ayew）這是一場「極盾與利矛」的博弈。英格蘭在陣容深度和死球變化上無疑佔據絕對優勢，尤其是前場由凱恩、貝林漢姆和拉什福德組成的攻擊線狀態火熱。而迦納若想在波士頓全身而退，必須仰賴阿尤等人在前場的瘋狂逼搶來切斷英格蘭的中場出球線，並考驗英格蘭中後衛應對速度型反擊的防守穩定度。歷史數據對英格蘭相當有利，他們在世界盃歷史上 8 次面對非洲球隊保持不敗。如果英格蘭能延續首場比賽的定位球高效率，預計將能順利掌握比賽主導權。喬丹·皮克福德 (Jordan Pickford) —— 埃弗頓迪恩·亨德森 (Dean Henderson) —— 水晶宮詹姆斯·特拉福德 (James Trafford) —— 曼城埃茲里·孔薩 (Ezri Konsa) —— 阿斯頓維拉尼科·奧萊利 (Nico O'Reilly) —— 曼城約翰·斯通斯 (John Stones) —— 曼城馬克·格伊 (Marc Guéhi) —— 曼城特雷沃·查洛巴 (Trevoh Chalobah) —— 切爾西（因利夫拉門托賽前受傷，由查洛巴火線遞補）丹·伯恩 (Dan Burn) —— 紐卡索聯里斯·詹姆斯 (Reece James) —— 切爾西傑德·斯賓斯 (Djed Spence) —— 托特納姆熱刺賈雷爾·寬薩 (Jarel Quansah) —— 勒沃庫森德克蘭·賴斯 (Declan Rice) —— 阿森納埃利奧特·安德森 (Elliot Anderson) —— 諾丁漢森林祖德·貝林漢姆 (Jude Bellingham) —— 皇家馬德里喬丹·亨德森 (Jordan Henderson) —— 布倫特福德科比·梅努 (Kobbie Mainoo) —— 曼徹斯特聯摩根·羅傑斯 (Morgan Rogers) —— 阿斯頓維拉埃伯雷基·艾澤 (Eberechi Eze) —— 阿森納布卡約·薩卡 (Bukayo Saka) —— 阿森納哈里·凱恩 (Harry Kane) —— 拜仁慕尼黑 【球隊隊長】馬庫斯·拉什福德 (Marcus Rashford) —— 巴塞隆納安東尼·戈登 (Anthony Gordon) —— 巴塞隆納奧利·瓦特金斯 (Ollie Watkins) —— 阿斯頓維拉諾尼·馬杜埃凱 (Noni Madueke) —— 阿森納伊萬·托尼 (Ivan Toney) —— 吉達國民勞倫斯·阿蒂-齊吉 (Lawrence Ati-Zigi) ｜ 聖加侖（瑞士超）約瑟夫·阿南 (Joseph Anang) ｜ 聖巴特里克體育（愛爾蘭超）班傑明·阿薩雷 (Benjamin Asare) ｜ 阿克拉橡樹之心（迦納超）阿利杜·塞杜 (Alidu Seidu) ｜ 雷恩（法甲）吉德翁·門薩 (Gideon Mensah) ｜ 歐塞爾（法甲）阿卜杜勒·拉赫曼·巴巴 (Abdul Rahman Baba) ｜ PAOK（希超）阿卜杜勒·穆明 (Abdul Mumin) ｜ 巴列卡諾（西甲）杰羅姆·奧波庫 (Jerome Opoku) ｜ 伊斯坦堡巴薩克賽爾（土超）馬文·塞納亞 (Marvin Senaya) ｜ 歐塞爾（法甲）喬納斯·阿傑泰 (Jonas Adjetey) ｜ 狼堡（德甲）德里克·盧卡森 (Derrick Luckassen) ｜ 帕福斯（賽普勒斯甲）科喬·佩普拉·奧蓬 (Kojo Peprah Oppong) ｜ 尼斯（法甲）托馬斯·帕爾特伊 (Thomas Partey) ｜ 比利亞雷亞爾（西甲） (首戰因加拿大簽證拒簽缺席)阿卜杜勒·法塔武 (Abdul Fatawu) ｜ 萊斯特城（英超）卡馬爾丁·蘇萊馬納 (Kamaldeen Sulemana) ｜ 亞特蘭大（義甲）埃利沙·奧烏蘇 (Elisha Owusu) ｜ 歐塞爾（法甲）夸西·西博 (Kwasi Sibo) ｜ 皇家奧維多（西乙）奧古斯丁·博阿基耶 (Augustine Boakye) ｜ 聖埃蒂安（法甲）加萊布·伊倫基 (Caleb Yirenkyi) ｜ 諾斯查蘭特（丹超）約丹·阿尤 (Jordan Ayew) 隊長 ｜ 萊斯特城（英超）安東尼·塞門尼奧 (Antoine Semenyo) ｜ 曼徹斯特城（英超）伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams) ｜ 畢爾包競技（西甲）歐內斯特·努阿馬 (Ernest Nuamah) ｜ 里昂（法甲）布蘭登·湯馬斯-阿桑特 (Brandon Thomas-Asante) ｜ 考文垂（英冠）克里斯多福·邦蘇·巴阿 (Christopher Bonsu Baah) ｜ 跨越（沙烏地職）普林斯·夸貝納·阿杜 (Prince Kwabena Adu) ｜ 比爾森勝利（捷克甲）