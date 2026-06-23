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6歲女童遭偷拍多年 父親得知真相後自責不已

日本偷拍案件創新高 智慧手機普及成推手

校園成偷拍溫床 未成年加害者兩年暴增

▲日本校園成為偷拍溫床。（示意圖／取自photoAC）

專家：孩子在學會是非前 已擁有傷害他人的工具

偷拍慾望從色情影片開始 19歲少年坦承差點走向更嚴重犯罪

法律仍存漏洞 專家呼籲加強保護兒童

「加害者能服刑贖罪 受害者卻得背負一輩子」

日本長年深受偷拍與偷窺性犯罪困擾，儘管政府近年陸續推動立法改革、加強執法與宣導，但相關犯罪不僅未見明顯減少，甚至出現令人擔憂的新趨勢——加害者正快速年輕化。根據日本警方統計，涉及未成年人的偷拍案件在近兩年大幅增加，專家警告，智慧型手機普及與網路色情內容氾濫，正讓數位性犯罪逐漸滲入校園。美國有線電視新聞網（CNN）近日發布深度報導，揭露日本偷拍文化背後的結構性問題，以及受害者與家庭所承受的長期創傷。一名化名「彩香」（Ayaka）的日本女孩，6歲時便成為偷拍受害者。對當時年僅6歲的日本女童Ayaka（化名）而言，惡夢始於她最信任的游泳課。涉嫌犯案的是她的游泳教練。警方調查發現，該名男子長達十多年專門鎖定兒童偷拍，秘密拍攝多名孩童的私密部位照片及影片，並將內容分享到Telegram戀童癖群組中。由於他持續提供大量未成年受害者影像，甚至被群組成員奉為「神」。彩香的父親鈴木（Suzuki，化名）直到兩年前接獲警方通知，才得知女兒遭到偷拍。部分流出的影像甚至清楚拍到彩香的臉部與姓名，使她容易被辨識。鈴木接受CNN訪問時表示，當初是他與妻子鼓勵女兒參加游泳課程，原本希望孩子能從中獲得快樂與成長，卻沒想到因此成為受害者。「我對自己讓女兒處於那樣的環境感到羞愧，也永遠無法原諒那名犯下罪行的男人。」事實上，彩香只是眾多受害者之一。偷拍與裙底偷拍（Upskirting）長年被視為日本最常見的性犯罪之一。為遏止問題，日本車站與公共場所經常張貼防偷拍海報，國內販售的智慧型手機也被強制要求拍照時必須發出快門聲，以防止秘密拍攝。2023年，日本政府更進一步制定全國性的《攝影偷窺防止法》，將偷拍行為正式納入刑事規範，取代過去各地方政府各自制定條例、執法標準不一的情況。然而，日本警方統計顯示，2025年全國偷拍案件逮捕人數達9237人，創下歷史新高。執法單位認為，新法擴大了違法行為認定範圍，是案件數增加的原因之一；另一方面，智慧手機的高度普及，也讓偷拍變得更加容易實施與重複犯案。更令人憂心的是，加害者年齡正在快速下降。日本警方資料顯示，涉及未成年人的偷拍案件在2024年較前一年暴增近6倍，2025年更持續上升。兒童權益倡議者兼網路安全專家長森菫（Sumire Nagamori）表示，當她得知偷拍事件已經出現在校園內時感到相當震驚，「這項犯罪已經深入校園。加害者可能就是坐在隔壁的同班同學，而受害照片轉眼就會被傳到網路上。」CNN調查發現，在Telegram與Discord等社群平台聊天室中，部分使用者會公開張貼兒童性虐待影片的「預覽片段」，藉此招攬買家付費觀看完整版內容。有些使用者甚至自稱是國中或高中學生，表示願意偷拍同學或兄弟姊妹販售牟利。對此，Telegram向CNN表示，平台每月都會移除數百萬則有害內容，包括未經同意散布的私密影像與兒童性虐待素材，2026年已刪除超過26萬個相關群組與頻道。至於Discord則未回應相關詢問。長森指出，智慧型手機與網路環境正是推動這波趨勢的重要原因。她表示，如今許多兒童在接受數位素養與倫理教育之前，就已經開始接觸手機與社群媒體，使模仿犯罪變得更加容易。「孩子還沒學會判斷是非對錯時，就已經擁有可能傷害他人的工具。」這項趨勢也反映在犯罪治療現場。長期輔導偷拍罪犯的日本法院指定的心理治療師中村大介（Daisuke Nakamura）指出，15年前診所患者大多是中年男性，但近年來國中生、高中生與大學生比例明顯增加，「現在最年輕的個案甚至只有13、14歲，偶爾還會出現小學生。」為了解未成年人犯罪動機，CNN歷時數月尋找曾涉案的青少年進行訪談。現年19歲、化名木村（Kimura）的男子表示，自己15歲時開始接觸以偷拍為題材的成人影片，長期觀看後逐漸產生模仿念頭。17歲時，他在車站電扶梯上偷拍了第一名受害女性。木村坦承，成功偷拍且未被發現後所產生的刺激感，讓他不斷重複犯案。接下來一年間，他陸續偷拍約30名女性。直到某次試圖潛入私人住宅偷取女性晾曬的內衣時遭警方逮捕，他才被迫停止。回顧當時的自己，木村坦言：「如果當時沒有被抓，我可能在一兩年內犯下更嚴重的性侵犯罪。」目前他已接受強制性的再教育與犯罪預防課程，並表示對過去的行為感到深深後悔。儘管日本近年不斷修法，專家認為法律仍有不足之處。現行《兒童色情法》主要規範兒童性虐待影像，但若影像中未清楚露出兒童生殖器官，部分內容可能無法適用該法，導致加害者面臨較輕的刑責。此外，日本近期開始推動性犯罪者查詢制度，允許學校等與兒童密切接觸的機構查詢求職者是否曾有相關犯罪紀錄。不過與美國不同，日本民眾無法直接查閱相關資料庫。偷拍彩香的游泳教練最終因偷拍多名兒童受害者，被判處4年有期徒刑。目前刑期已服完一半，讓彩香父親開始擔憂對方出獄後的情況。鈴木表示，日本一直被外界視為治安良好的國家，但如今他不禁懷疑，究竟還有多少類似犯罪正發生在社會看不見的角落，「加害者服刑完就能重新做人，但我女兒卻必須一輩子帶著這些影片活下去。孩子不僅是這個國家的財富，也是所有人的珍寶。因此，想方設法去保護他們，是我們無可推卸的責任。」