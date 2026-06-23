太平洋高壓籠罩影響，全台天氣持續炎熱，中央氣象署也發布「高溫資訊」，提醒屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫，臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，也要注意36度氣溫。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：23日白天
📌高溫紅色燈號：屏東縣
📌高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：基隆市、嘉義縣、高雄市
氣象署預報員葉致均說明，今明兩天都高溫炎熱，西半部高溫可達36度，外島約30至32度；其中大台北地區、中南部近山區及花東縱谷有37度以上機率。
天氣方面，明天轉為東南風，花東有不定時短暫陣雨，午後山區及南部地區有雷陣雨。周四米克拉颱風相對接近台灣，西半部及宜蘭有不定時短暫陣雨或雷雨，花東地區也有午後雷陣雨，南部及各山區受熱力作用影響，有局部大雨發生機率。
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📍影響時間：23日白天
📌高溫紅色燈號：屏東縣
📌高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：基隆市、嘉義縣、高雄市
天氣方面，明天轉為東南風，花東有不定時短暫陣雨，午後山區及南部地區有雷陣雨。周四米克拉颱風相對接近台灣，西半部及宜蘭有不定時短暫陣雨或雷雨，花東地區也有午後雷陣雨，南部及各山區受熱力作用影響，有局部大雨發生機率。