我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於邁阿密熱火隊來說，迎來阿德托昆博後，球隊的爭冠窗將再度開啟。這支以防守強悍、紀律嚴明著稱的熱火，在加入字母哥後，防守端的機動性與禁區統治力將達到聯盟頂尖水準。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 休賽季最受矚目的重磅交易案終於落幕！根據 ESPN 權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，密爾瓦基公鹿隊已與邁阿密熱火隊達成一筆2換9的交易協議，將球隊指標性球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與波提斯（Bobby Portis）打包送往熱火，得到希羅（Tyler Herro）、威爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）以及亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）等4球員，加上3個首輪選秀權，1個選秀權互換權，以及1個次輪選秀權。正式宣告「字母哥」時代在密爾瓦基的終結。這筆交易案為一對一球隊運作，熱火隊為了迎來兩屆MVP阿德托昆博，付出了極為豐厚的籌碼，包含：📍送出球員： 希羅（Tyler Herro）、威爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）以及亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）。📍選秀資產： 3個首輪選秀權（包含今年的第13順位）、1個選秀權互換權，以及1個次輪選秀權。對於熱GM萊里（Pat Riley）而言，這無疑是他繼引進詹姆斯（LeBron James）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、波許（Chris Bosh）及巴特勒（Jimmy Butler）後，生涯最具指標性的收購。在交易截止前，波士頓塞爾提克曾採取「激進手段」全力追求阿德托昆博，據傳綠衫軍曾開出以總冠軍賽MVP傑倫·布朗（Jaylen Brown）為核心的包裹，並附帶多個首輪選秀籤。然而，最終熱火隊展現出更強的談判手腕與籌碼誠意，成功贏得了這位希臘巨星。薪資專家Bobby Marks更新阿德托昆博被交易至熱火的相關薪資細節，表示，由於目前首土豪線限制，這筆字母哥加盟熱火的交易無法立刻正式完成，需要等到7月6日才能最終敲定。此外，交易中涉及的波蒂斯1450萬美元薪資，將被放入熱火先前由羅賓遜（Duncan Robinson）交易產生的1680萬美元交易特例中。這筆交易對公鹿隊而言無疑是歷史性的時刻。阿德托昆博不僅是球隊的招牌，更曾帶領公鹿於2021年重返榮耀。此次將這位看板人物送走，顯示出公鹿在面對球隊資產配置與未來競爭力之間的艱難抉擇。送出波提斯亦代表公鹿隊即將進行大規模的陣容重整。