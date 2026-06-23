臺南市政府為推廣旅遊，推出「平日住一晚、送一晚」優惠，另有「旅遊臺南 住宿點數」活動自推出以來廣受民眾熱烈迴響，每1點就可以折抵1元住宿費方式，點數在短時間內搶領一空，臺南市政府又再加碼，從5月底連續6周的週三發放點數，每人可拿到500點（即500元），每梯次當日00:00發放，每場限量5萬點，臺南市政府觀光旅遊局提醒，明（24）日凌晨00:00將是最後一波，民眾記得上線領取。
臺南市政府觀光旅遊局表示，本次住宿點數加碼活動已來到最後一梯次，6月24日凌晨00:00發放最後的5萬點，意即是最後的100個名額，領取的點數每1點可視為1元折抵住宿費。
臺南市政府觀光旅遊局也提醒，點數務必於115年6月30日（一）24:
00前完成住宿折抵使用。活動結束後，未使用之點數將全數歸零， 恕不保留、不延期、不兌換現金。目前全臺南超過130家合作旅宿 及露營業者均可使用點數折抵房費， 訂房方式限各旅宿業官網或電話訂房，民眾可至活動官網查詢「合作旅宿」 頁面，有各旅宿聯絡資訊，儘早安排遊程，以免點數白白流失。
🟡「旅遊臺南 住宿點數」加碼活動2步驟領點數：
步驟1：先至「旅遊臺南-住宿點數」活動LINE官方帳號（@tainantravels）加入成為好友，並填寫基本資料註冊成為會員。
步驟2：於每週三加碼發放點數時，點選活動LINE帳號「領取點數-會員專區-用戶專區-取得點數」按鍵路徑取得點數，先搶先得，發完為止。
觀光旅遊局表示，點數折抵活動期間全臺南超過 130家旅宿業及露營業者共襄盛舉，包含中西區、安平區、北門、龍崎、玉井等行政區，6月30日前平日入住可抵用點數行政區之合作旅宿住宿，享受住宿優惠。
🟡台南還有「平日住一晚、送一晚」優惠：
住宿方面除點數折抵住宿費活動外，還有多項優惠方案，包括5至6月的「平日住一晚、送一晚」優惠，5月至10月期間的「平日連住3晚，第3晚免費」方案，都有多家旅宿共同參與，各店家的優惠方案請見「住宿臺南 好康三重送」網站。
觀旅局提醒，凡於5月至10月入住臺南合法旅宿並登錄500元以上發票或收據，每滿500元即可獲得1組抽獎序號；若於平日（週日至週四，且不含國定假日）入住，可再額外獲得1組抽獎序號；5至6月入住再加碼送1組抽獎序號，大幅提升中獎機率，發票或收據亦請於「住宿臺南 好康三重送」網站「會員專區」內登錄，即可參加總價值超過百萬元的抽獎。
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臺南市政府觀光旅遊局也提醒，點數務必於115年6月30日（一）24:
🟡「旅遊臺南 住宿點數」加碼活動2步驟領點數：
步驟1：先至「旅遊臺南-住宿點數」活動LINE官方帳號（@tainantravels）加入成為好友，並填寫基本資料註冊成為會員。
步驟2：於每週三加碼發放點數時，點選活動LINE帳號「領取點數-會員專區-用戶專區-取得點數」按鍵路徑取得點數，先搶先得，發完為止。
觀光旅遊局表示，點數折抵活動期間全臺南超過 130家旅宿業及露營業者共襄盛舉，包含中西區、安平區、北門、龍崎、玉井等行政區，6月30日前平日入住可抵用點數行政區之合作旅宿住宿，享受住宿優惠。
🟡台南還有「平日住一晚、送一晚」優惠：
住宿方面除點數折抵住宿費活動外，還有多項優惠方案，包括5至6月的「平日住一晚、送一晚」優惠，5月至10月期間的「平日連住3晚，第3晚免費」方案，都有多家旅宿共同參與，各店家的優惠方案請見「住宿臺南 好康三重送」網站。
觀旅局提醒，凡於5月至10月入住臺南合法旅宿並登錄500元以上發票或收據，每滿500元即可獲得1組抽獎序號；若於平日（週日至週四，且不含國定假日）入住，可再額外獲得1組抽獎序號；5至6月入住再加碼送1組抽獎序號，大幅提升中獎機率，發票或收據亦請於「住宿臺南 好康三重送」網站「會員專區」內登錄，即可參加總價值超過百萬元的抽獎。