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IKEA推出20元霜淇淋與全新冰狗新品

▲人氣熱食「金絲榴槤捲」今年同步回歸，外層酥脆並包裹飽滿內餡，3個售價55元。（圖／IKEA提供）

三款馬來西亞品種果泥霜淇淋開賣時程

▲三款頂級品種霜淇淋皆搭配馬來西亞進口果泥，採取每兩週換一檔的方式輪番登場。（圖／IKEA提供）

🟡 全家便利商店推限時霜淇淋買一送一優惠

天氣熱爆，霜淇淋大戰開打了！IKEA今（23）宣布，榴槤季重磅回歸，不只有一支20元的榴槤風味霜淇淋，還有榴槤冰狗，也有「甘榜、蘇丹王、貓山王」三款頂級果泥霜淇淋接力發售，價格、開賣時間一次全收。IKEA榴槤季自即日起販售至 7 月 29 日，於全台門市限時供應相關商品：： 售價為銅板價，以濃郁榴槤香氣搭配綿密口感，配上甜筒增加風味層次。： 今年新推出的品項，將榴槤風味霜淇淋夾入微熱的熱狗麵包中，呈現冷熱對比的口感。： 今年重新回歸瑞典餐廳供應。外層以麵包絲包裹後炸至金黃，內餡選用香氣濃郁的榴槤製成，呈現外層酥脆與內餡綿密滑順的對比口感。除了上述品項，IKEA同步推出三款加入不同品種榴槤果泥的限定霜淇淋，採「每兩週換一檔」的策略輪番登場：｜銷售期間：即日起 – 7/1選用馬來西亞甘榜榴槤果泥，風味香甜柔和，初次嘗試者接受度較高。(可另加 $25元加購一份甘榜榴槤泥)。｜銷售期間：7/2 – 7/15選用蘇丹王榴槤果泥製作，甜度適中，具備飽滿果香與綿密口感。(可另加 $45元加購蘇丹王榴槤泥)。｜銷售期間：7/16 – 7/29選用貓山王榴槤果泥，果肉厚實、色澤金黃，風味濃郁且口感扎實細緻。(可另加 $65元加購貓山王榴槤泥)。連鎖超商全家便利商店也同步推出限時限期活動。即日起至 6 月 24 日期間，民眾使用功能，即可線上領取該優惠券提供商品 5 折折扣，原價單支 49 元的霜淇淋，。此活動具備兌換期限，民眾可把握時效前往門市參與。