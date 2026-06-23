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民眾黨指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，任職的akaSwap公司與獲得文化部補助的威如公司關係密切，事後卻爆出國民黨不分區立委葛如鈞是威如股東，葛如鈞今（23）日證實確有此事，並宣布將以書面通知該公司全數拋棄持股與一切權益。對此，蘇巧慧今出席活動受訪時表示，這就是一個烏龍爆料，希望還是能回到各個候選人的特質、能力，正向的選戰才是民眾想看到的。民進黨立委陳培瑜、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會上午在立法院召開「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，包含民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳、彰化縣長參選人陳素月、綠委張雅琳、黃秀芳、李坤城、陳俊宇等人出席。對於葛如鈞被爆料是威如股東一事，蘇巧慧回應，他早就說過，這就是一個烏龍爆料，昨天媒體也報導，蘇巧純根本就不是那家公司的股東或職員，所以真的就是一個烏龍爆料；蘇巧慧認為，選戰還是回到各個候選人的特質、能力，以及能帶給這個城市的願景、希望，這樣正面、正向、樂觀的選戰，才是市民想要看到的。