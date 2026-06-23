我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前立委吳春城今（23）日舉辦《壯世代理想國》新書發表會，邀請民眾黨創黨主席柯文哲、民進黨立法院黨團前總召柯建銘同台，引發外界關注。柯文哲妻子陳佩琪昨日也透露，去年3月柯爸柯承發告別式時，柯建銘全程出席並坐到儀式結束，讓她印象深刻，因此特別提醒柯文哲，今日與柯建銘進行「雙柯對談」時，一定要親口向對方表達感謝。陳佩琪表示，台灣少子化嚴重，又邁入超高齡社會， 壯世代延後退休的理念、壯世代人力持續利用的議題， 更顯急迫，她提到柯文哲過去除了研究高齡者健康議題外，也努力研究前立委吳春城的壯世代理念。陳佩琪指出，吳春城今日有新書發表會，柯文哲和柯建銘要來個「老少雙柯對談」，希望藉由談論此議題，讓台灣高齡社會下有更多的建設性思維，期待他們不會吵架，而是能擦出絢麗的火花來；此外，她也一直提醒柯文哲，2025年3月柯爸告別式時，柯建銘立委是整個儀式全程坐到完，「我要先生一定要跟他當面說謝謝才是」。