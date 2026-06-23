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前民眾黨立委吳春城今（23）日舉辦新書《壯世代理想國》發表會，台灣民眾黨創黨主席柯文哲與民進黨立委柯建銘均出席。會後，媒體問未來綠白合有無可能合作？柯建銘直言，「最好能夠合作啊，這世代都是要合作的，藍綠也要合作，綠白也要合作」。柯文哲爸爸日前舉辦告別式，柯文哲妻子陳佩琪22日透露，柯建銘整個儀式全程坐到底，提醒柯文哲「一定要跟他說謝謝才是」。對於是否有與柯建銘說謝謝，柯文哲今受訪時表示，他跟柯建銘本來就是好朋友，以前認識的病人，要在台大醫院看病都找他。柯建銘則在一旁笑出「哈哈」。針對綠白未來有無合作可能，柯建銘直言，「最好能夠合作啊，這世代都是要合作的，藍綠也要合作，綠白也要合作」。另，針對廢除監院、人工生殖法，綠白有無可能合作？柯建銘回應，廢除監察院他支持民進黨的政策，至於其他黨，「我們就尊重」；但因國民黨主席鄭麗文表達不支持廢除監察院？藍白要如何合作？柯文哲說，「這種事情去問黃國昌啦，我沒有在負責這部分」。