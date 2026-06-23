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潤泰集團總裁尹衍樑辭世後，其獨子尹崇堯今（23）日首度公開露面，以南山人壽董事長身分主持股東會。對於外界關注的潤泰接班問題，尹崇堯在會後受訪時表示，他個人依然是南山人壽董事長，職責會專注南山人壽發展，與過去角色並沒有變化，潤泰集團也早已落實「專業經理人」制度，他在潤泰子公司主要以「董事」身分參與經營。尹崇堯今日首度談到父親自5月26日辭世後的心情與集團未來布局。尹崇堯說，父親的追思禮拜已於6月12日以不公開、溫馨形式完成。對於外界關注南山人壽及潤泰集團的下一步，他強調，他個人是南山人壽董事長、負責人，以專注南山人壽發展，與過去角色沒有變化。至於潤泰集團，尹崇堯說，潤泰集團早已落實專業經理人，父親生前也已做好相關制度安排，由其過去長期決策夥伴、前中國大潤發董事長黃明端回任執行長，相助集團旗下各公司的董事長與總經理，進一步強化並落實專業治理，因此，集團整體的運作與架構並不會有太大變化。尹崇堯也感性透露，黃明端與集團淵源極深，在1983年、尹崇堯出生那年就已經加入潤泰集團，黃明端不僅是父親尹衍樑在台灣大學商學研究所的同班同學，更是目前集團內部少數曾受過爺爺尹書田（潤泰集團創辦人）親自指導的高階主管，與集團有著極為深厚的感情。黃明端在大潤發股權出脫後，退休1、2年後，又被尹衍樑邀請重回潤泰集團，是「流通教父」級別的人物，黃明端對集團運作瞭若指掌，尹崇堯也相信，這對潤泰旗下各公司未來如何深化發展路徑，將帶來巨大的幫助。至於尹崇堯在潤泰集團內的角色，尹崇堯說，他目前在Gogoro、生技產業及其他潤泰相關企業均擔任董事，主要是以「董事」身分參與董事會經營，持續關注潤泰子公司發展。不過，尹崇堯表示，若談到實際投入時間與精力，目前絕對還是以南山人壽為最主要的重心。此外，他特別提到Gogoro將於今日下午兩點舉行新車發表會，鼓勵大眾前往試乘。由於潤泰集團旗下事業也有醫療生技與銀髮住宅事業，尹崇堯說，未來南山人壽也將在符合公司治理的法規框架下，向這些相關企業請益，尋求跨領域的交流。談到父親尹衍樑留給大家的風範與精神，尹崇堯強調，父親展現的風範非常巨大，他與許多人直接、間接互動的小故事，都在無數人的生命中留下了很深的印記，對家人而言，父親在精神與風骨上的影響更是深遠。他也形容，父親性格誠信正直、活得瀟灑自在，展現出「心懷天下、及人所及」的大俠風格，這是非常特別的特質，也留下做人做事應有的風範，亦是子女必須遵循的指標。潤泰集團旗下的8家子公司，始終秉持著「潤澤社會，泰安民生」這份關心社會民生的宗旨，集團的行事風格正是這份宗旨的重要展現。