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梁文傑說八百年沒去了 頻頻被爆料上酒店

1. 2011年澳門陳盈助招待「九號會所」飲花酒

2. 2017年週刊直擊「2週進出酒店6次」

3. 2022年遭徐巧芯爆料出入內湖私人招待所

4. 2023年疑似參加飲酒趴吸食加熱菸

吐槽1句反成焦點 陳瑩緩頰：相信他沒去了

陸委會副主委梁文傑近期因1句「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃，完全仰中共鼻息的農產品」而引發失言風波，他也承認是表達失當，並合體台東選區的民進黨立委陳瑩品嚐台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒，未料卻被陳瑩當場吐槽「少去一次酒店就可以買很多釋迦」，引發外界關注。梁文傑今（23）日則發文輕鬆回應此事表示，「放心，我八百年沒去過了」，但他過去曾多次上酒店的經歷也再度被翻出來，《NOWNEWS今日新聞》本篇特別整理相關事件讓讀者了解。當時擔任台北市議員的梁文傑，被林瑞圖、邱毅等人指控，和民進黨桃園縣黨部主委鄭文燦一同到澳門接受「博弈大亨」陳盈助招待，一行人飯後進出澳門「凱旋門九號會所」喝花酒。不過梁文傑、鄭文燦當時都否認該指控，並對林瑞圖提起民事求償、要求登報道歉。2人更主張不認識陳盈助，也沒有接受陳盈助招待。梁文傑曾反駁說，他是和鄭文燦、鄭太太一起去澳門，不可能接受喝花酒招待，他也曾表示很有自信，「沒有的事就是沒有」。不過，根據證詞，陳盈助本人並未直接現身，而是由陳盈助在澳門博盈公司的代理人的「江董」出面招待，江董當時更曾稱，其中一攤花費約5萬港幣，隔天「原班人馬」又去一次，2天合計約10萬港幣。後續，台北地院一審判梁文傑、鄭文燦敗訴，主要不是刑事定罪，而是民事名譽權訴訟中，法院認為林瑞圖的指控有相當事實基礎／已盡合理查證義務，因此不構成應賠償的侵權。得知敗訴後，梁文傑表示「難以置信」，認為「沒有的事就是沒有」，他和鄭文燦也曾公開表示將提起上訴，但2人最後選擇撤告。2017年6月，《壹週刊》報導梁文傑在6月8日至6月21日間至少6次進出北市高檔酒店、鋼琴酒吧，包括「龍亨」、「羞羞臉」、「梵谷」、「L'adore」、「麗園」等。報導還稱6月9日他從「羞羞臉」離開時與年輕女子同搭計程車離去。對此，梁文傑當時回應稱，朋友多、有些人喜歡約在酒店，他是赴朋友邀約，「不得已」，且當時仍為主播的妻子林楚茵都知情，他並否認有帶小姐出場。林楚茵當時則表示，和丈夫感情很好，如果丈夫是因為工作需要，去合法酒店應酬，她可以體諒，也不會追問細節；但如果發生傷害夫妻感情的事，她不能接受，尤其「帶小姐出場絕對不可以」。2025年1月，國民黨立委徐巧芯公布影片，指梁文傑與「百億賭王」林秉文於2022年5月30日在郭哲敏開設的「極樂」私人招待所同場喝酒、唱歌，還指現場有穿著清涼的辣妹。但梁文傑回應說，影片是好幾年前的事，地點不是酒店，是朋友在PGTalk任職時邀他去參觀，順便吃飯，他當時不認識林秉文、也是第一次碰到。2023年，民眾黨立委陳琬惠爆料，梁文傑在一場有賴清德競選總幹事潘孟安出席、被稱為「新潮流高層飲酒趴」的聚會中吸食加熱菸，質疑是否違反《菸害防制法》、是否有特權。梁文傑則回應稱，當天只是南京東路居酒屋門口的朋友聚會，不是「趴」，若有違法該罰就罰。他也補了一句：「我太太也不希望我再抽菸，謝謝提醒」。梁文傑1句鳳梨釋迦相關失言，被挖出過去多次上酒店的歷史，他今天稱「八百年沒去過了」，陳瑩也幫忙緩頰回應表示：「梁副主委今天有回應說他八百年沒去過那邊了，我絕對相信他，最近都沒有去了，現在都沒有去了。但也謝謝大家，希望大家把這麼熱情討論酒店的精神，拿來買鳳梨釋迦跟鳳梨釋迦的其他相關產品，這才能真正解決農民的問題，農民也會更開心。」