實際上，自萊利（Pat Riley）接手熱火總裁後，就大方展現他對於「巨星牌」的迷信，而且他幾乎每一次都能獲得成功，從2004年換來歐尼爾（Shaquille O'Neal）、2010年豪組詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）與波許（Chris Bosh）三巨頭都是如此。

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「這是一個屬於巨星的聯盟，平庸就是一個罪過。」

熱火之所以敢一次次在交易市場上把籌碼「All-in」，是因為他們有全NBA最頂尖的球員開發與養成能力。

▲希羅（Tyler Herro），從首輪第13順位被熱火一路養成球星，如今又被交易送走換取字母哥。（圖／美聯社／達志影像）

▲熱火傳奇總裁萊利（Pat Riley）過去迷信巨星牌，數度展現震驚世人的操作。（圖／美聯社／達志影像）

邁阿密熱火稍早正式從密爾瓦基公鹿交易來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），選秀前夕投下一顆超級震撼彈。《NOWNEWS》為您盤點熱火「萊利時代」下的4筆驚天交易。稍早熱火正式換來當代巨星「字母哥」阿德托昆博與波提斯（Bobby Portis），代價是希羅（Tyler Herro）、威爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）以及亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）等上述4位球員，加上3個首輪選秀權，1個選秀權互換權以及1個次輪選秀權。實際上，熱火「教父」萊利血液裡流著無可救藥的「巨星迷戀」，從1995年執掌熱火至今，他的建隊哲學從未變過，他曾說：，熱火靠著強大的養成建隊，再由萊利親手操刀交易，在對的時間點組成豪華巨星陣容衝冠，這在過去已經發生過多達4次。那時萊利剛到熱火幾個月，就展現他冷酷且侵略性十足的操盤風格，他發動交易送出熱火當時的看板球星萊斯（Glen Rice），向黃蜂換來硬漢中鋒莫寧（Alonzo Mourning），雖最終未能衝冠，但也奠定熱火隊史初期、以防守為主的鐵血文化。當「OK組合」在湖人決裂，萊利毫不猶豫地打包熱火全數主力陣容，包含歐登（Lamar Odom）、巴特勒（Caron Butler）、葛蘭特（Brian Grant）等人，換來「大鯊魚」歐尼爾。這次豪賭見效，歐尼爾聯手年輕的韋德，於2006年為熱火奪得隊史首座總冠軍。這是萊利生涯的巔峰之作。他利用精準的操作清理薪資空間，加上先簽後換（Sign-and-Trade）手段，在2010年夏天同時將詹姆斯與波許帶到邁阿密，與 韋德組成震驚NBA的「超級三巨頭」，連續4年殺入總冠軍賽，最終奪下2座總冠軍。在三巨頭解散後的低谷期，熱火沒有盲目擺爛。2019年，萊利透過複雜四方交易，包括送出理查森（Josh Richardson），以先簽後換的方式，硬是把脾氣強硬卻又完美契合熱火文化的巴特勒（Jimmy Butler）交易來，隨後帶領熱火兩度上演「黑馬奇蹟」，殺進總冠軍賽。以這次換取字母哥的代價為例便相對清楚，下列4人全部都是自家養成的首輪中段戰力。希羅（Tyler Herro）：熱火2019年首輪第13順位、養出來的精準射手與最佳第六人。哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）：熱火2023年首輪第18順位，熱火淘寶到即戰力全能前鋒。威爾（Kel'el Ware）：熱火2024年首輪第15順位，剛展現出天賦的7呎年輕長人。亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）：熱火2025年首輪第20順位，逢低選進的20歲立陶宛新人，是市場上熱門的6呎5吋控衛。熱火並非不重視年輕人，而是在不擺爛情況下，教練組極度擅長把低順位秀或落選秀培養成好用的即戰力。當這些年輕人身價打高之後，萊利就會毫不留情地把他們當作高檔籌碼，去向其他陷入重建的球隊換取像字母哥這樣的現役MVP，直接開啟衝冠模式。