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▲BTS成員柾國開嗆酸民：「你算什麼？」（圖／翻攝自柾國IG）

韓國天團BTS成員柾國近日把個人IG頭像換成動畫《電馭叛客：邊緣行者》男主角大衛（David），沒想到卻因此被諷他只是「剛入坑的動漫菜鳥」。一向和粉絲互動頻繁的柾國直接把對方發文截圖轉到限時動態，寫下「你算什麼？」一句話強硬反擊，立刻在網路上掀起話題。柾國換上新頭貼後，有網友在社群發文冷嘲熱諷，稱他從小忙著當偶像，根本沒時間看動漫，看到他開始看動漫，不滿直呼：「不想理你了，走開」，語氣相當不客氣。沒想到貼文真的被柾國本人看到，截圖上傳限時動態，回嗆：「你算什麼東西？」直白的一面讓不少粉絲看了又驚訝又爽快，紛紛留言力挺，認為面對莫名其妙的惡意，本來就沒必要客氣。其實柾國對《電馭叛客：邊緣行者》的喜愛早有跡可循。在換上大衛頭貼之前，他就曾向粉絲分享過觀後感，還把劇中人氣角色露西（Lucy）設成音樂精選動態封面，可見不只是跟風換圖，而是真的有在追作品。不過關於動漫的討論後來也意外歪樓，讓柾國先前和aespa成員Winter的緋聞再度被翻出來。原因是《邊緣行者》中的露西有一頭相當醒目的淺金色短髮，而Winter最近宣傳新歌時，剛好也換上相似度頗高的金髮短髮造型，部分網友開始把兩者聯想在一起，甚至進一步認為柾國會選露西當封面似乎「不單純」。相關對比圖目前已在Threads、X和TikTok等平台流傳，不少網友一邊看熱鬧一邊猜測兩人的緋聞真假，也有人純粹把這當成有趣巧合。不過也有粉絲認為，柾國喜歡《電馭叛客：邊緣行者》早就不是一天兩天的事。