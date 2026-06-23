許多人愛吃摩斯漢堡，卻不知道店內其實藏有不少客製化服務。一名網友近日分享6項實用隱藏版點餐技巧，從免費加菜加醬、紅茶加檸檬片、套餐薯條換雞塊等，引發網友熱烈討論。貼文曝光後吸引大批老饕分享私房吃法，也讓不少第一次得知的摩斯鐵粉直呼：「現在才知道！」另一方面，近期也有網友分享麥當勞優惠券疊加點法，100元就能吃到雙漢堡、8塊雞塊和薯條。
摩斯漢堡6項隱藏服務曝光！老饕加碼分享私藏吃法
一名網友近日在Threads發文表示，最近才知道摩斯漢堡其實藏有許多客製化選項，只要點餐時主動詢問店員，多數都能協助處理。
摩斯漢堡6大隱藏服務包含：
◼︎漢堡原有生菜、醬料可免費加量
◼︎摩斯紅茶可免費加檸檬片，變成檸檬紅茶
◼︎摩斯紅茶可索取奶球，自製奶茶風味
◼︎早餐時段含花生醬餐點可要求「雙面塗抹花生醬」
◼︎套餐附餐薯條可免費更換成雞塊
◼︎加價5元即可升級大份量沙拉
原PO特別提到，紅茶加入檸檬片後口感更清爽，如果再搭配奶球，則能變成另一種風味的奶茶。至於早餐販售的花生吐司或其他含花生醬品項，也能請店員將花生醬塗在兩面吐司上，讓每一口都能吃到濃郁花生香。
另外，若不想吃套餐附贈的薯條，也能直接換成雞塊；而選擇加價5元升級沙拉後，份量相當有誠意，店員甚至會主動詢問是否需要多加番茄，「番茄還切得超厚，真的有驚喜到」。以上隱藏服務即使透過App訂餐，同樣能在備註欄註明相關需求，方便店員協助客製化製作。
貼文曝光後吸引超過11萬人瀏覽，不少摩斯愛好者紛紛留言補充，「喜歡紅茶加檸檬片的，其實可以加3片，不加價」、「紅茶搭鮮奶1比1比例超好喝」、「加生菜真的很棒」、「薯條居然能換雞塊，好佛心」、「摩斯沙拉其實很好吃」、「加奶球超級無敵好喝」。
麥當勞也有省錢神搭配！100元吃到雙漢堡加8塊雞塊
除了摩斯漢堡的隱藏服務受到討論外，近日也有神人分享自己研究出的麥當勞優惠組合。他在Threads表示，22日前往麥當勞點餐時，利用「App優惠券指定主餐送4塊雞塊」，先點麥香雞搭配雞塊；接著使用「消費滿100元送4塊雞塊」活動，再加點一份麥香魚；最後利用完成餐廳滿意度問卷所獲得的優惠券，免費兌換小薯條。
該網友曬出發票指出，整筆消費剛好100元，共拿到麥香雞、麥香魚、8塊雞塊以及1份小薯條，笑稱「麥當勞點這樣居然只要100塊整！」貼文迅速累積超過7000人按讚、3000人分享。
不少網友看完後紛紛留言表示，「謝謝分享！已吃」、「這樣完全可以吃超飽」、「有夠便宜的」、「好豐盛，這樣吃一吃也是挺飽的」。另外，也有網友發現自己使用App點餐時無法出現相同優惠。
對此原PO解釋，自己是透過店內自助點餐機操作，若是掃描QR Code使用手機點餐，優惠活動就無法同時疊加使用。
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一名網友近日在Threads發文表示，最近才知道摩斯漢堡其實藏有許多客製化選項，只要點餐時主動詢問店員，多數都能協助處理。
摩斯漢堡6大隱藏服務包含：
◼︎漢堡原有生菜、醬料可免費加量
◼︎摩斯紅茶可免費加檸檬片，變成檸檬紅茶
◼︎摩斯紅茶可索取奶球，自製奶茶風味
◼︎早餐時段含花生醬餐點可要求「雙面塗抹花生醬」
◼︎套餐附餐薯條可免費更換成雞塊
◼︎加價5元即可升級大份量沙拉
另外，若不想吃套餐附贈的薯條，也能直接換成雞塊；而選擇加價5元升級沙拉後，份量相當有誠意，店員甚至會主動詢問是否需要多加番茄，「番茄還切得超厚，真的有驚喜到」。以上隱藏服務即使透過App訂餐，同樣能在備註欄註明相關需求，方便店員協助客製化製作。
貼文曝光後吸引超過11萬人瀏覽，不少摩斯愛好者紛紛留言補充，「喜歡紅茶加檸檬片的，其實可以加3片，不加價」、「紅茶搭鮮奶1比1比例超好喝」、「加生菜真的很棒」、「薯條居然能換雞塊，好佛心」、「摩斯沙拉其實很好吃」、「加奶球超級無敵好喝」。
麥當勞也有省錢神搭配！100元吃到雙漢堡加8塊雞塊
除了摩斯漢堡的隱藏服務受到討論外，近日也有神人分享自己研究出的麥當勞優惠組合。他在Threads表示，22日前往麥當勞點餐時，利用「App優惠券指定主餐送4塊雞塊」，先點麥香雞搭配雞塊；接著使用「消費滿100元送4塊雞塊」活動，再加點一份麥香魚；最後利用完成餐廳滿意度問卷所獲得的優惠券，免費兌換小薯條。
該網友曬出發票指出，整筆消費剛好100元，共拿到麥香雞、麥香魚、8塊雞塊以及1份小薯條，笑稱「麥當勞點這樣居然只要100塊整！」貼文迅速累積超過7000人按讚、3000人分享。
不少網友看完後紛紛留言表示，「謝謝分享！已吃」、「這樣完全可以吃超飽」、「有夠便宜的」、「好豐盛，這樣吃一吃也是挺飽的」。另外，也有網友發現自己使用App點餐時無法出現相同優惠。
對此原PO解釋，自己是透過店內自助點餐機操作，若是掃描QR Code使用手機點餐，優惠活動就無法同時疊加使用。