我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨桃園市長參選人黃世杰、新北市長參選人蘇巧慧等5縣市長參選人今（23）日出席「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」記者會，倡議營養午餐專法。對於民進黨北北基桃參選人，未來是否會有更多的合作機會？黃世杰受訪時表示，從TPASS政策的成功，就能看得出來，共同生活圈不只是交通上面的一致，在很多的政見上，未來都會共同發想，做出更多一致決定。民進黨立委陳培瑜、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會上午在立法院召開「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，包含民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳、彰化縣長參選人陳素月、綠委張雅琳、黃秀芳、李坤城、陳俊宇等人出席。媒體詢問，未來北北基桃參選人是否有更多的合作機會？黃世杰表示，今天有這麼多的縣市首長參選人，包括蘇巧慧、陳素月、林國璋等，這縣長參選人一起在這，就如剛剛巧慧講的，「我們就是聯合來推動全國一致的營養午餐」，要做得更好、讓孩子吃的更健康。黃世杰表示，北北基桃是共同生活圈，從TPASS政策的成功就能看得出來，而共同生活圈，不只是交通上的一致，在很多的政見上，未來都會共同發想，做出更多一致；他提到，桃園特別在交通及很多的方面，要迎頭趕上，會與北北基桃一起建構更好的政策溝通平台，希望與中央共同合作、攜手努力，讓人民生活過的更好。媒體詢問，主視覺、競選主軸何時出爐？黃世杰坦言，在基層行走時，遇到很多的長輩、先進，都在詢問此事，目前正在緊鑼密鼓的進入最後階段，「不管是我們競選主軸、主視覺，及主要政見，會在最短時間內儘快地提出」，也會跟地方所有的競選團隊、議員候選人團結起來，進行緊鑼密鼓的選務活動，敬請期待。