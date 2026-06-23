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民眾黨前立委吳春城今（23）日舉行《壯世代理想國》新書發表，邀民眾黨創黨主席柯文哲、民進黨團前總召柯建銘出席。柯文哲提到，65歲以上找工作遇到許多設限，像是他最近發現自己律師費太高了，應該再去找工作，結果發現連市府顧問缺都有年齡限制，若台北市長蔣萬安想聘他當有給職的市政顧問，他是沒有資格，因為已經超過65歲，自己有能力、有意願想工作，但法令不准。對談時，柯文哲直言，少子化一定是國安問題，2014年上任台北市長65歲人口14%，但還沒2022年已經超過20%。柯舉例，北歐國家65歲以上人口從7%到20%，花了100年，但台灣只花30年，台灣的問題是快速人口老化。柯文哲認為，面對少子化有幾個解決方案，一是移工，另一就是壯世代計畫；兩個方法各有優缺點，移工對社會衝擊蠻大，因語言、風俗、宗教都不太一樣，要移進社會裡，還要能運作良好，這些有社會成本，所以社會成本最簡單方法是壯世代，讓那些有能力、有意願的人，不要年齡到了強迫退休。柯文哲舉例，他最近突然發現「天啊，我的律師費實在太高了，我應該再出去找工作」，結果發現，自己已經超過65歲了，比方說市政府顧問缺，連這個都有年齡限制，若蔣萬安要聘他當有給職市政顧問，「欸？我沒有資格勒，因為我超過65歲」。另外，柯文哲還提到，有領月退的人，如果是政府投資超過20%的機關，再去領一份薪水一個月超過2萬2，好像也不行，很多限制，「有能力有意願想工作，可是法令不准工作，這就很奇怪」。柯文哲表示，他沒有要求法律特別給他優惠、租稅優惠、獎勵，「不用，我現在只要求說我要工作你不要限制我」。