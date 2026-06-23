前總統陳水扁因國務機要費、龍潭購地等案件，於2010年底入監服刑，並在2015年1月獲准保外就醫，至今已離開監所超過11年；阿扁近來活躍於社群平台，更接連發表「扁案的政治本質」系列文章，提及初任民進黨主席的蔡英文對扁案的看法，他透露小英曾稱「扁被關押對民進黨也有好處」，引發輿論熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 陳水扁引述旺旺中時媒體集團所翻譯的《維基解密·台灣 WikiLeaks Taiwan 2006-2010》中，寫到尚未出任總統的蔡英文主席，如何對美國在台協會（AIT）台北辦事處的前後任處長談扁案。回顧起2008年6月20日，楊甦棣處長拜訪剛當選黨主席的蔡英文，談到不分藍綠特別費的貪腐指控；蔡英文回應稱，這不是貪腐，而是制度問題，然而關鍵在於立法院是否願意修法釐清解決，阿扁的國務機要費案可能也屬同一性質。 陳水扁接著提到，2009年9月10日，蔡英文第一次會晤司徒文處長時，針對阿扁「漏報競選經費」表示，在所有黨派的政治人物中，包括國民黨領導人，這是普遍的現象；蔡英文續指，陳水扁被關是經過政治算計的，因國民黨視其為「麻煩製造者」，若獲釋只會帶來更多問題。 「蔡承認扁被關押對民進黨也有好處。」陳水扁補充寫道，民進黨內線人曾告訴他們，阿扁如果獲釋，將會走遍台灣、動員支持者，來拉抬自己的政治實力。 相關新聞 柯志恩逆襲賴瑞隆卻不被看好？高雄民調驚現「這現象」超反差梁文傑本該對決蔣萬安？他爆跌落神壇內幕 6字經典名言曝光高雄變天警訊大響？柯志恩強勢超車賴瑞隆：多份民調趨勢一致雙柯世紀對談！陳佩琪爆料柯建銘「這暖舉」：要柯文哲當面道謝 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 陳水扁蔡英文楊甦棣司徒文AIT美國在台協會阿扁扁案