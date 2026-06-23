人氣手遊《魔靈召喚》宣布將於6月29日與超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》展開聯名合作，官方近日公開前導預告與聯名網站，宣布芙莉蓮、費倫、修塔爾克、尤蓓爾與欣梅爾等5位人氣角色將降臨天空之島，陪伴全球召喚師展開全新魔法冒險。
人氣角色全登場 優惠券、召喚書拿法一覽
Com2uS 同步開放聯名網站，玩家除了可以搶先看前導預告，也能預覽5位聯名角色及其技能展示。本次登場角色包括魔法使芙莉蓮、魔法使費倫、戰士修塔爾克、魔法使尤蓓爾，以及勇者欣梅爾。
每位角色皆收錄動畫中的經典台詞與專屬技能。除此之外，官方推出聯名紀念優惠券，玩家可透過網站領取，優惠券使用期限至9月1日晚上22點59分（台灣時間）止。《魔靈召喚》官方YouTube也同步舉辦留言活動，只要在6月29日前觀看聯名預告影片，並於留言區留下召喚師名稱及對聯名的感想，即可獲得神秘召喚書、能量及魔力石等遊戲獎勵。
《葬送的芙莉蓮》累積3500萬冊 第3季2027年開播
《葬送的芙莉蓮》由山田鐘人原作、阿部司作畫，自《週刊少年 Sunday》連載以來人氣居高不下。故事以勇者一行人擊敗魔王後為起點，描寫活了千年以上的精靈魔法使芙莉蓮，在與新夥伴旅行的過程中重新理解人類情感與生命的意義。
作品憑藉細膩劇情與獨特世界觀，在全球累積大量粉絲，官方已宣布第3季將於2027年10月播出。此次《魔靈召喚》攜手《葬送的芙莉蓮》，成為近期最受矚目的動漫遊戲聯名之一，聯名活動將於6月29日登場，更多活動與遊戲內容也將同步公開。
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Com2uS 同步開放聯名網站，玩家除了可以搶先看前導預告，也能預覽5位聯名角色及其技能展示。本次登場角色包括魔法使芙莉蓮、魔法使費倫、戰士修塔爾克、魔法使尤蓓爾，以及勇者欣梅爾。
《葬送的芙莉蓮》累積3500萬冊 第3季2027年開播
《葬送的芙莉蓮》由山田鐘人原作、阿部司作畫，自《週刊少年 Sunday》連載以來人氣居高不下。故事以勇者一行人擊敗魔王後為起點，描寫活了千年以上的精靈魔法使芙莉蓮，在與新夥伴旅行的過程中重新理解人類情感與生命的意義。