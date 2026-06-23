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凌濤合體藍營大咖 推動多項重大民生政見

批對手操作兩岸風險 凌濤主打「治理」及「民生經濟」

年底地方大選升溫，台北市長蔣萬安「母雞效應」外溢，除了藍營台北市議員參選人搶拍合體形象照外，新北藍營在市長人選未定時，也曾出現議員找蔣萬安跨區合掛布條的現象。蔣萬安近期更陸續前往宜蘭、雲林、南投等地站台，拉抬藍營選情，儼然是國民黨「最強母雞」。而桃園市議員凌濤今（23）日表示，他今在桃園經國路上架大型新看板，合體桃園市長張善政、蔣萬安、前縣長朱立倫，共同主打多項重大民生政策。凌濤強調，九合一選舉重點不是操作中國或兩岸風險，而是「治理」及「民生經濟」，桃園作為科技大城，應延續經國先生路線，推動新桃園與新的台灣治理。凌濤今發文指出，自選戰以來，他的看板一直不多，但今天在桃園的經國路，他上架了一面大看板，由張善政市長、蔣萬安市長、朱立倫前縣長共同聯名推薦，希望以政策爭取市民支持。凌濤提到，他們所推動的領先政見，包括桃園市立科技教育博物館、生生喝鮮乳、免費學童營養午餐、代理教師全聘期、南昌動物保護園區，以及桃林鐵道全面修繕。每一項都是市民關心下一代成長，以及提升生活品質的重要政策，也是大家最關注的焦點。他會努力把最好的成果帶給市民。凌濤更表示，九合一地方選舉，絕對不是陸委會每天開口閉口的「中國」、「習近平」。任何人一天到晚操作中國、兩岸風險議題，在今年都不會受到市民支持。相對地，市民真正關心的是「治理」及「民生經濟」，治理包括跨城市區域發展、交通醫療、教育及反霸凌；民生則涵蓋防止詐騙、農漁產品銷售、減少毒品氾濫，以及讓AI成果全民共享。凌濤說，因此，他今天在經國路上架的這面看板，走的是經國先生的路線。今日AI產業的全球核心在台灣，半導體產業的發展，也奠基於當年經國先生的遠見、孫運璿與李國鼎的努力，以及這一代台灣人面對全球科技產業的敏銳度；桃園是科技大城，更要有此方向。繼續努力，與張善政市長、蔣萬安市長，一起拚新桃園、拚新的台灣治理。