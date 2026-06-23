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▲儘管綠衫軍提出了以布朗（Jaylen Brown）為核心的包裹，但在交易包裹的整題吸引力上，仍無法與熱火相提並論。（圖／美聯社／達志影像）

▲李亦伸非常看好在字母哥加入後，熱火在新賽季至少能衝擊東區決賽。（圖／美聯社／達志影像）

隨著「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）正式轉戰邁阿密熱火，針對這樁震撼交易案，台灣知名球評李亦伸在影片中深入解析了阿德托昆博選擇加盟熱火、而非波士頓塞爾提克的三大關鍵原因，並直言熱火的報價無疑是公鹿隊「無法拒絕的條件」。李亦伸指出，早在一年多前，當字母哥對公鹿隊奪冠前途產生懷疑時，他就曾大膽預測熱火隊將是字母哥最強力的追求者，如今預言成真，主要基於三大考量。首先，對於急需重建與資產回收的公鹿隊而言，熱火所提出的籌碼極具吸引力。除了多個選秀權外，更包含希羅（Tyler Herro）、威爾（Kel'el Ware）與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等多名潛力新星，這些球員在未來二至三年內極具發展潛力，完全符合公鹿隊的需求。另外就是冠軍文化與管理層魅力，熱火隊深厚的冠軍文化與總裁萊里（Pat Riley）的精準佈局，向來是聯盟頂級球星的嚮往之地。這套陣容在東區極具競爭力，足以說服字母哥將其生涯巔峰交付給邁阿密。最後是生涯規劃的戰略考量，考慮到字母哥過去兩三年皆受傷勢困擾，他選擇熱火是聰明的決定。儘管已年屆32歲，但只要保持健康，字母哥加入熱火將能確保球隊在未來2至3年內穩居奪冠熱門，這對他在職業生涯後期的戰績積累有莫大助益。針對先前外界傳得沸沸揚揚的波士頓塞爾提克爭奪戰，李亦伸分析，儘管綠衫軍提出了以傑倫·布朗（Jaylen Brown）為核心的包裹，但在交易包裹的整題吸引力上，仍無法與熱火相提並論。李亦伸直言：「說真的，塞爾提克其他的交易包裹內容並不夠吸引人。」相比之下，熱火隊從去年堅持到現在的年輕球員陣容與選秀資產，對公鹿隊而言具有更高的誘惑力與重建價值。隨著這場交易塵埃落定，李亦伸認為NBA東區的競爭將會變得「千變萬化」。他甚至對尼克隊的戰力打上問號，直言尼克能否重返東區決賽已是未知數。反觀熱火，他非常看好在字母哥加入後，熱火在新賽季至少能衝擊東區決賽。