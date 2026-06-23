「情歌王子」姜育恆近日除了準備演唱會，並攜手唱片公司全新復刻四款經典黑膠唱片，包括《驛動的心》、《一世情緣》、《跟往事乾杯》以及《多年以後再回首》，「原汁原味」保留了當年黑膠的封面與設計，意外讓姜育恆40年前的鮮肉嫩照曝光。全新的母帶音源已可至博客來誠品線上五大唱片華納音樂滾石購物網購買。

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由開麗創意、擎天娛樂、華納唱片與華納版權四大音樂巨擘聯手打造，將姜育恆出道42年音樂人生中的四張傳奇代表作一次集結，全新復刻成四款經典黑膠唱片。當中不僅完整收錄80年代紅遍全亞洲的40首「姜氏情歌」，使用全新的母帶音源提升音質，更保留了當年的原封面與原設計。

姜育恆40年前嫩照出土：眼鏡是造型標配

四款封面場景從基隆海岸、台大校園到北京長城，除了完整封存姜育恆早期音樂旅程與時代氛圍，也讓姜育恆40年前「小鮮肉」模樣意外曝光。當中姜育恆青澀輪廓、招牌眼鏡搭配長版風衣充滿憂鬱神情，他更透露眼鏡是自己出道42年的造型標配，「我從第一張唱片開始戴眼鏡，當時也造成流行，很多人是模仿我，才去買這種眼鏡來戴。」

▲姜育恆透露眼鏡是自己出道42年的造型標配。（圖／華納唱片提供）
▲姜育恆透露眼鏡是自己出道42年的造型標配。（圖／華納唱片提供）
姜育恆6/27北流開唱　票房幾近完售

姜育恆四張經典代表作黑膠專輯已於9/22正式發行，自6/19啟動預購後掀起粉絲搶藏熱潮，在預購當天即衝上博客來影音館與誠品黑膠館銷售排行榜冠軍。而本週六（6/27）姜育恆將登上台北流行音樂中心舉辦演唱會，票房幾近完售，讓本人感到欣慰、感動，更預告：「這場北流演出不只是回憶殺，更會是一場內容飽滿、情感豐富的音樂旅程。」

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...