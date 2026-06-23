「情歌王子」姜育恆近日除了準備演唱會，並攜手唱片公司全新復刻四款經典黑膠唱片，包括《驛動的心》、《一世情緣》、《跟往事乾杯》以及《多年以後再回首》，「原汁原味」保留了當年黑膠的封面與設計，意外讓姜育恆40年前的鮮肉嫩照曝光。全新的母帶音源已可至博客來、誠品線上、五大唱片、華納音樂及滾石購物網購買。
由開麗創意、擎天娛樂、華納唱片與華納版權四大音樂巨擘聯手打造，將姜育恆出道42年音樂人生中的四張傳奇代表作一次集結，全新復刻成四款經典黑膠唱片。當中不僅完整收錄80年代紅遍全亞洲的40首「姜氏情歌」，使用全新的母帶音源提升音質，更保留了當年的原封面與原設計。
姜育恆40年前嫩照出土：眼鏡是造型標配
四款封面場景從基隆海岸、台大校園到北京長城，除了完整封存姜育恆早期音樂旅程與時代氛圍，也讓姜育恆40年前「小鮮肉」模樣意外曝光。當中姜育恆青澀輪廓、招牌眼鏡搭配長版風衣充滿憂鬱神情，他更透露眼鏡是自己出道42年的造型標配，「我從第一張唱片開始戴眼鏡，當時也造成流行，很多人是模仿我，才去買這種眼鏡來戴。」
姜育恆6/27北流開唱 票房幾近完售
姜育恆四張經典代表作黑膠專輯已於9/22正式發行，自6/19啟動預購後掀起粉絲搶藏熱潮，在預購當天即衝上博客來影音館與誠品黑膠館銷售排行榜冠軍。而本週六（6/27）姜育恆將登上台北流行音樂中心舉辦演唱會，票房幾近完售，讓本人感到欣慰、感動，更預告：「這場北流演出不只是回憶殺，更會是一場內容飽滿、情感豐富的音樂旅程。」
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姜育恆40年前嫩照出土：眼鏡是造型標配
四款封面場景從基隆海岸、台大校園到北京長城，除了完整封存姜育恆早期音樂旅程與時代氛圍，也讓姜育恆40年前「小鮮肉」模樣意外曝光。當中姜育恆青澀輪廓、招牌眼鏡搭配長版風衣充滿憂鬱神情，他更透露眼鏡是自己出道42年的造型標配，「我從第一張唱片開始戴眼鏡，當時也造成流行，很多人是模仿我，才去買這種眼鏡來戴。」
姜育恆四張經典代表作黑膠專輯已於9/22正式發行，自6/19啟動預購後掀起粉絲搶藏熱潮，在預購當天即衝上博客來影音館與誠品黑膠館銷售排行榜冠軍。而本週六（6/27）姜育恆將登上台北流行音樂中心舉辦演唱會，票房幾近完售，讓本人感到欣慰、感動，更預告：「這場北流演出不只是回憶殺，更會是一場內容飽滿、情感豐富的音樂旅程。」