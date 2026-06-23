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▲哈蘭德（左）站在塞內加爾球門旁邊喝對方守門員的礦泉水。（圖／翻攝自微博＠中國藍新聞）

挪威今（23）日在世界盃I組賽事中，以3：2的成績擊退塞內加爾，成功拿到晉級32強的門票。而帶領球隊踢進2分的挪威中鋒哈蘭德（Erling Haaland）場上攻勢猛烈，場下卻是個性超ㄎㄧㄤ的大男孩；他被球迷拍到，中場休息時，居然偷拿塞內加爾門將的礦泉水來喝，最後甚至整罐喝光，讓粉絲笑翻直呼：「讓對手無水可喝，這也是戰術的一環嗎？」哈蘭德今日在世界盃的表現掀起全球關注，只見中場休息時，有球迷拍到，站在塞內加爾球門附近的哈蘭德，居然自顧自走過去角落，直接拿起對方守門員門迪（Édouard Mendy）水瓶喝了起來。更爆笑的是，哈蘭德喝到一半，看到塞內加爾球員柏比沙亞（Pape Matar SARR）走過來，他還主動問人家要不要喝一口；柏比拒絕後，哈蘭德就火速將整罐礦泉水喝完，逗趣畫面讓粉絲笑翻，關鍵字「哈蘭德偷喝對方門將的水」更衝上微博熱搜。中國網友看了紛紛開玩笑留言，「場上殺神，場下憨憨」、「喝對手的水，讓對手無水可喝，這也是戰術中的一環嗎」、「先在場上搶你的球，再到場邊喝你的水，主打一個全方位壓制」、「場上梅開二度大殺四方，場下偷喝對手水還貼心分享，反差感拉滿」、「這波操作真的要笑死，不愧是足壇社交天花板」。據悉，哈蘭德和門迪雖然在場上是敵人，但場外並無過節，反倒因在英超多次交手，變成老熟人。而球場上喝對手的水不算違規，只是有衛生問題，通常球員都不會這麼做，因此哈蘭德的舉動才顯得格外突出又搞笑。而今日挪威贏球，確定晉級32強後，哈蘭德與教練也帶領全場球員以及球迷作出「維京划船」的動作慶祝勝利。只見現場的挪威人整齊劃一的隨著鼓聲划船，氣勢十足。哈蘭德賽後也在社群發文，寫下「So far,so good（目前為止，一切都好）」，可見心情很不錯，粉絲也期待哈蘭德有更多精彩表現。