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油價、美元與利率預期 成近期金價三大推手

美伊和談推進 避險需求明顯降溫

油價下跌有利通膨降溫 卻不利黃金避險買盤

Fed官員偏鷹 市場押注年底升息機率近九成

白銀、鉑金同步走弱 貴金屬市場全面回檔

美銀：6000美元目標短期難達成 長線多頭格局未變

受美元走強及市場押注美國聯準會（Fed）今年底仍可能升息影響，國際金價23日走跌逾1%，延續前一日自低點反彈後的回落走勢。與此同時，美國與伊朗和平談判持續推進，中東地緣政治風險降溫，也進一步削弱黃金作為避險資產的吸引力。現貨黃金下跌1.1%，報每盎司4142.61美元；8月交割的紐約黃金期貨下跌1%，報4160.20美元。相較於前一交易日現貨金價收在4182.39美元，單日跌幅明顯擴大。根據路透社報導，市場分析指出，近期金價走勢受到油價、美元及利率預期三大因素牽動。KCM Trade首席市場分析師沃特勒（Tim Waterer）表示，本週油價下跌曾為黃金帶來部分支撐，但美元持續走強，抵銷了這項利多。美元指數目前仍徘徊在上週創下的一年高點附近，使得持有其他貨幣的投資人購買黃金成本提高，進一步壓抑需求。另一方面，美伊和平談判取得進展，也讓市場避險情緒降溫。美國政府自23日起暫時豁免對伊朗部分制裁60天，作為和平協議談判的一部分。美國副總統范斯（JD Vance）表示，雙方在瑞士的會談已為最終和平協議奠定良好基礎。儘管伊朗否認已開始討論核計畫議題，但市場普遍認為，若協議最終達成，伊朗原油出口可望增加，進一步壓低能源價格。此前布蘭特原油期貨在相關消息公布後一度重挫超過3%。盛寶銀行（Saxo Bank）分析師韓森（Ole Hansen）指出，能源價格仍將是短期內影響貴金屬市場的重要變數。若伊朗原油重返市場，油價承壓將有助於緩解通膨疑慮，但同時也可能削弱市場對黃金避險需求。此外，Fed官員近期釋出的訊號持續偏向鷹派。根據芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）說法，目前就業市場依舊穩健，決策官員正密切觀察高關稅帶來的通膨壓力是否持續，以及中東局勢降溫後是否有助於物價回落。根據CME FedWatch工具最新數據，市場預估Fed於12月升息的機率約為88%，雖較前一日的89%略微下降，但遠高於上週聯準會會議前的61%。此外，Fed 19名決策官員中，有9人認為今年仍有必要進一步升息。由於黃金本身不孳息，當利率上升時，其相較於債券等生息資產的吸引力往往下降，因此升息預期升溫通常不利金價表現。展望後市，投資人焦點將轉向本週稍後公布的美國個人消費支出物價指數（PCE）。該數據是Fed最重視的通膨指標之一，市場將藉此研判未來貨幣政策走向。其他貴金屬方面，市場同步走弱。現貨白銀重挫3.3%至每盎司63.05美元；鉑金下跌1.9%至1646.30美元；鈀金則下跌1.8%至1242.75美元，均較前一日收盤價明顯回落。值得注意的是，美國銀行（Bank of America）日前發布報告指出，先前提出的每盎司6000美元黃金目標價短期內恐難以實現，因市場必須完全排除升息可能性，金價才有機會挑戰該水準。不過，該行認為，支撐美國宏觀政策不確定性的長期因素仍然存在，黃金長線多頭基礎尚未被完全破壞。