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▲新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳、彰化縣長參選人陳素月力挺專法。（圖／記者陳佩君攝，2026.06.23）

▲沈伯洋、綠委吳思瑤夾營養午餐。（圖／記者陳佩君攝，2026.06.23）

全台22縣市陸續推動免費營養午餐，但各縣市於餐費、供應方式、稽查管理等方面仍有諸多差異，為此，民進黨立委陳培瑜、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會今（23）日呼籲，希望能制定專法，讓孩子都能吃得健康、安心。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳、彰化縣長參選人陳素月更到場力挺，並一起享用營養午餐表達對專法的支持，蘇巧慧則強調，「免費的營養午餐免費絕對不是天花板，而是樓地板」。陳培瑜、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會今在立法院召開「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，包含沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰、林國漳、陳素月、綠委張雅琳、黃秀芳、李坤城、陳俊宇等人出席。與會者表達對專法的支持，專法重點包含建立合理餐費調整機制、優先使用國產可溯源食材、午餐資訊公開透明、強化食品安全把關、補足營養午餐專業人力。對於推動營養午餐專法最大困境，陳培瑜說明，新版財劃法實施後，各縣市政府是否會因沒有硬性規定，而拿掉補助國產食品的錢？目前國教署已積極與各縣市溝通，搜集更多意見，未來若有專法，如何在中央、地方有共識的情況下，把費用、人力配置、國產食材、營養教育及食農教育都涵蓋。蘇巧慧指出，他在今年1月率先提出國中小營養午餐免費的政見，很高興新北市長侯友宜也宣布在今年9月，在新北全面推動國中小營養午餐免費。他強調，免費的營養午餐，絕對不是天花板，而是樓地板，應用更多心力爭取更多資源，讓孩子吃的更好；作為市長選舉挑戰者，只會要求新北做得更好。黃世杰說，過去各縣市在營養午餐制度上各行其是，若透過中央力量建立制度，能使孩子吃得健康均衡，也能建立更好的營養午餐制度，而非單純比賽餐費多少。林國璋提到，宜蘭推行營養午餐免費將近8年，有許多值得精進之處，過去許多學童反應熱度不夠，應針對加熱進行改善，其餘包括有機農業、「三章一Q」認證標章及食材溯源也非常重要；陳素月說，彰化縣的農產品占全國產量可說前三名，很多縣市營養午餐雖然免費，但餐費不一致，會影響供餐的量及品質，希望透過制定專法，讓孩子吃得營養並認識食農教育，也讓各縣市和學校在營養午餐提供上有所依循。