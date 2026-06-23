「霹靂貓，出發！」這句陪伴無數六、七年級生成長回憶的經典台詞，即將再次響起。華納兄弟電影動畫（Warner Bros. Pictures Animation）於法國「安錫國際動畫影展」公布最新動畫電影計畫，宣布1985年經典動畫《霹靂貓》（ThunderCats）將推出全新動畫電影，《飛天小女警》（The Powerpuff Girls）也確定睽違24年重返大銀幕。此外，官方同步公開全新品牌Logo與動畫片頭，宣告華納展開「經典動畫IP」重啟計畫。
《霹靂貓》宣布重返大銀幕 獅王再戰木乃伊
《霹靂貓》於1985年首播，由Rankin／Bass Productions製作，故事描述來自第三地球的獅王率領豹女、虎霸、霹靂虎等夥伴，對抗邪惡反派木乃伊，融合奇幻、科幻與冒險元素，不僅紅遍歐美，也是不少台灣六、七年級生放學後守在電視前追看的共同回憶。
此次宣布《霹靂貓》正式投入動畫電影開發，雖然目前尚未公開導演、上映時間與劇情內容，但已讓許多老粉絲相當期待。值得一提的是，華納早在2021年便宣布將由《哥吉拉大戰金剛》導演亞當．溫高德（Adam Wingard）執導《霹靂貓》電影，原本規劃結合真人拍攝與CG動畫。官方尚未說明此次電影企劃是否與先前計畫有關，仍有待後續揭曉。
「一天又平安地過去了」 《飛天小女警》24年後回歸
除了《霹靂貓》之外，另一部陪伴許多人成長的《飛天小女警》也宣布推出全新電影版。「糖、香料，以及一切美好的事物，這些都是製作完美女孩的原料，但是尤教授卻意外加入了化學物X……」熟悉的開場白，讓不少七、八年級生瞬間勾起回憶。
《飛天小女警》1998年開播，由動畫師克雷格．麥克拉肯（Craig McCracken）創作，描述花花、泡泡與毛毛三人守護小鎮村，對抗魔人啾啾、毛毛怪等反派，成為Cartoon Network最具代表性的動畫之一。
作品曾於2002年推出《飛天小女警電影版》，如今相隔24年再度重返大銀幕，也是繼真人影集開發取消後，再次啟動的新電影企劃。目前華納尚未公布導演、配音陣容及上映日期。
新Logo、新片頭曝光 華納正式展開動畫新篇章
除了公布兩部經典動畫電影外，華納兄弟電影動畫也同步發表全新品牌Logo與動畫片頭，未來將率先使用於動畫電影《帽子裡的貓》（The Cat in the Hat），象徵品牌邁入全新時代。
近年各大片廠紛紛重啟經典IP，華納此次除了《霹靂貓》與《飛天小女警》之外，也正在推動《帽子裡的貓》、《壞仙子》等全新動畫作品，展現布局動畫電影市場的野心，也讓不少影迷期待，未來是否還會有更多陪伴一代人成長的經典作品，以全新面貌再次登上大銀幕。
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《霹靂貓》於1985年首播，由Rankin／Bass Productions製作，故事描述來自第三地球的獅王率領豹女、虎霸、霹靂虎等夥伴，對抗邪惡反派木乃伊，融合奇幻、科幻與冒險元素，不僅紅遍歐美，也是不少台灣六、七年級生放學後守在電視前追看的共同回憶。
「一天又平安地過去了」 《飛天小女警》24年後回歸
除了《霹靂貓》之外，另一部陪伴許多人成長的《飛天小女警》也宣布推出全新電影版。「糖、香料，以及一切美好的事物，這些都是製作完美女孩的原料，但是尤教授卻意外加入了化學物X……」熟悉的開場白，讓不少七、八年級生瞬間勾起回憶。
作品曾於2002年推出《飛天小女警電影版》，如今相隔24年再度重返大銀幕，也是繼真人影集開發取消後，再次啟動的新電影企劃。目前華納尚未公布導演、配音陣容及上映日期。
除了公布兩部經典動畫電影外，華納兄弟電影動畫也同步發表全新品牌Logo與動畫片頭，未來將率先使用於動畫電影《帽子裡的貓》（The Cat in the Hat），象徵品牌邁入全新時代。