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換算1人每年只吃0.39顆鳳梨釋迦 李正皓：梁文傑哪裡有錯？

轟選舉才消費果農 李正皓：國民黨只會中國市場、中國市場

陸委會副主委梁文傑日前提及鳳梨釋迦稱，「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」引發熱議，最後允諾購買鳳梨釋迦冰棒等農產品謝罪。對此政治評論員李正皓今（23）日直言，梁文傑根本沒錯也不該承受這一切，找出果農不再被對岸綁架的方式，這才是長久之計，哪裡有錯？為何要被羞辱？反觀每次選舉到了才消費果農的國民黨才是真正噁心的人，但國民黨永遠只會中國市場，把雞蛋都放在中國市場唯一的結果就是被中國卡脖子，這才是真正傷害農民。李正皓說，根據農業部及台東縣政府公開資料，2025年台東鳳梨釋迦產量約9000公噸（全國占99%），國內消費約5369公噸、外銷約3631公噸。國內年消費5369公噸鳳梨釋迦是什麼意思，若一顆鳳梨釋迦以一台斤計算，台灣年消費鳳梨釋迦約895萬顆，平均每個台灣人一年大約只吃了0.39顆鳳梨釋迦，算成一位台灣人吃一顆鳳梨釋迦要2.56年。李正皓表示，台灣西瓜年消費量約為35萬公噸，是鳳梨釋迦的70倍 ; 柑橘類年消費量約為45萬噸，是鳳梨釋迦的90倍。梁文傑記者會的結論清清楚楚，肯定台東縣長饒慶鈴幫農民爭取是立意良善，但要找出鳳梨釋迦農不再被對岸綁架的方式，這才是長久之計，這哪裡有錯？為什麼要被羞辱？李正皓說，民進黨身為執政黨，有沒有做事？吳音寧臉書寫的清清楚楚，2021年9月中國下令全面禁止台灣鳳梨釋迦輸入中國後，當時的農委會主委陳吉仲主張，不能對中國市場孤注一擲，要兼顧內銷、外銷、加工，「三箭齊發」，經過多年的努力，台灣才從鳳梨釋迦內需不到1000公噸逐漸攀升到現在的超過5000公噸，成長了5倍。李正皓說，這也是能夠照顧農民，讓鳳梨釋迦農民不用養中國鼻息、擺脫時不時被中國卡脖子的真正解方。至於每次選舉到了才消費鳳梨釋迦果農的國民黨才是真正噁心的人，任何一個懂市場營銷的都知道不該把雞蛋放在同一個籃子，但國民黨永遠只會中國市場、中國市場，把雞蛋都放在中國市場唯一的結果就是被中國卡脖子，這才是真正傷害農民。