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2026年NBA休賽季投下震撼彈，密爾瓦基公鹿隊正式同意將隊史招牌球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易至邁阿密熱火，宣告他長達13年的公鹿生涯畫下句點。這位曾率領公鹿奪下2021年NBA總冠軍的未來名人堂球星離隊後，前公鹿球員詹寧斯（Brandon Jennings）第一時間獻上祝福，直呼字母哥就是隊史最偉大球員；不少公鹿球迷也在社群感性留言，認為「他拯救了整個球團」，讓這筆重磅交易不只改變東區版圖，也成為密爾瓦基球迷心中最複雜的一次告別。根據查拉尼亞的報導指出，這是一筆牽涉多名球員與選秀權的大型交易案。公鹿隊將隊史傳奇安戴托昆波與禁區悍將波提斯（Bobby Portis）一同送往南灘。作為回報，熱火隊可說是掏空了球隊的未來資產，將「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）、潛力新秀威爾（Kel’el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、賈庫西奧尼斯（Kasparas Jakucionis）送往公鹿，並附加了多達3枚首輪選秀權（包含第13順位）、1個首輪選秀互換權以及1枚二輪選秀權。這筆交易讓熱火瞬間成為東區的奪冠大熱門，也宣告公鹿正式步入徹底的重建期。面對這筆震驚全聯盟的交易，曾效力於公鹿隊的退役球星詹寧斯（Brandon Jennings）隨即在社群平台X（舊稱Twitter）上發表了自己的看法。相較於部分球迷的錯愕，詹寧斯對這筆交易給予了高度肯定，認為這是一個雙贏的局面。詹寧斯在文中寫道：「為Giannis感到高興，也為公鹿隊感到高興。這段旅程絕對是無與倫比的！！！在這個情況下，每個人都是贏家。公鹿隊和密爾瓦基這座城市得到了他們想要的資產，而字母哥絕對是公鹿隊史上最偉大的球員！！！！。」然而，密爾瓦基當地球迷對於這筆交易的反應卻呈現兩極化。有球迷對於字母哥為這座城市帶來的榮耀充滿感激，但也有人對他近期的影響力以及離開的方式感到不滿。在詹寧斯的貼文下方，球迷們紛紛湧入留言表達心聲。球迷感性地表示：「那個男人拯救了整個球團，我們對他永遠充滿感激。」但另一名球迷則直言：「過去這幾年，他對公鹿的傷害大於幫助。好事即將發生，公鹿加油。」而球迷則吐露了複雜的情緒：「很高興他曾在這裡付出的一切，但對於他離開的方式，我實在無法不感到被輕視。這是令人傷心的一天。」