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民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純被爆出，任職的akaSwap公司與獲得文化部補助的威如公司關係密切；事後，意外爆出國民黨不分區立委葛如鈞也是威如股東；對此，葛如鈞今（23）日發聲明表示，自己小額認購價值約 10 萬元的股份，於近千萬資本額中僅佔比不到 2%；同時，已決定拋棄所持有該特定公司之一切股份及相關權益，並就此事項以書面方式正式通知該公司。葛如鈞指出，2021年時，他的同窗與學弟妹加入研發VR技術與Web3科技應用的新創公司，由於公司正值草創階段，亟需資金投入，出於對文化、科技的熱愛，以及對於同窗、學弟妹的支持與鼓勵，考量當時於大學擔任教職，自身經濟能力有限，因此小額認購價值約10萬元的股份，於近千萬資本額中僅佔比不到2%。也因深知創新之不易，故本筆小額資金不計投資損益，自然也不求回報，爾後也未從中有過任何獲利。葛如鈞表示，此次事件源於五年前他個人力挺同窗情誼、支持新創發展僅一次不求回報的投入，因別無他求，當然也問心無愧。為避免外界持續產生不必要之揣測與誤解，甚至作出惡意解讀，他在此聲明，「本人已決定拋棄所持有該特定公司之一切股份及相關權益，並就此事項以書面方式正式通知該公司」。葛如鈞說，惟誠如前述，整件事之初衷，係出於他對創新科技發展之支持。作出上述決定，亦係為明確劃清他與該公司之關聯性，避免更多不實指述或惡意揣測。盼望各界尊重事實，並以本聲明內容為準。最後再次強調，科技是中立的 — 支持科技人人有責，未來社會自有公評。