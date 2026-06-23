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立法院長韓國瑜21日率跨黨派立委訪美，首站來到鳳凰城台積電亞利桑那州廠參訪，並和TSMC Arizona執行長莊瑞萍及團隊會晤。他致詞時再次展現韓式幽默，稱還沒來鳳凰城前，「Why Arizona？ Why not Hawaii？」下班後可以游泳、新鮮空氣，開開心心不好嗎？但來了之後才知道鳳凰城引以為傲的條件。他更舉一個神話故事，譬喻台積電就是台灣產業的「那一滴奶油」，相信未來會有很多產業界會跟著珍貴的「奶油」，大舉來到鳳凰城尋找商業機會。立法院「赴美國推動國會外交」訪問團，美國鳳凰城時間6月22日下午前往台積電亞利桑那州廠參訪，抵達後首先與十餘家赴美投資之台積電供應鏈廠商座談交流，聽取業者分享在美設廠及營運情形，並就人才招募、法規調適、建廠成本及簽證申請等議題交換意見。韓國瑜致詞時再次展示「韓式幽默」，說沒到鳳凰城前，在台灣想到台積電投資「Why Arizona？ Why not Hawaii？」下班之後可以去游泳，新鮮的空氣、開開心心，不是非常的好嗎？但知道鳳凰城所有投資條件，土地非常的寬闊，水跟電完全不缺。更重要的，聽完各位產官學報告之後，才了解到，一套有效率的官僚體系，一個合作友善、而且綜合性的大學，還一群孜孜不倦、吸引外資，願意全身投入服務，這才是鳳凰城最引以為傲的條件。「終於了解Why Arizona。」