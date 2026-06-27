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▲江怡臻6月9日拋出震撼彈，不參與2026年新北市議員選舉。（圖／擷取自江怡臻臉書）

國民黨新北市議員江怡臻9日拋出震撼彈，發出長文宣布放棄連任，引發藍營譁然。雖然她稱沒有要引退、離開政治工作，也接任國民黨新北市長參選人李四川辦公室主任，不過她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，談到選民對她的諒解和無條件支持時，不禁哽咽落淚，「他們說不管我做什麼都支持，不管選也好、不選也好，或是決定去哪裡，他們都支持」，讓她直呼謝謝選民支持跟肯定，她會繼續努力，會繼續用自己的經驗，盡量替社會帶來正向改變。江怡臻6月9日突襲式在臉書宣布放棄連任，引發藍營譁然。她細數從政路上的政績與點滴，感謝一路走來的長官、支持者，她說八年的美好將永遠銘記在心，剩下的議員任期會努力監督、用心爭取；而6天後，李四川競選辦公室宣布江怡臻接任競辦主任一職，將一同迎戰年底新北市長選舉。江怡臻所屬的土城、樹林、三峽、鶯歌選區（新北市第8選區）今年因為人口變化，席次從10席縮減為9席，競爭更加激烈，外界高度關注，一名表現亮眼、政壇上升期的年輕議員，為何在距離投票僅剩不到200天時宣布退選？「我本來以為我會接到一些……憤怒，或者是責備說『喔，不選了，怎麼會這樣？』（的質疑）」江怡臻坦言，宣布消息前思考許久。然而，實際收到的反饋卻讓她大感意外，原本預期的質疑聲浪竟然極少大概只有1%到2%，她說，支持者得知她放棄連任後，第一時間接到很多關心電話，多數人和黨內長輩是「嚇一跳」，希望能知道原因，而在她說明背後有多重考量後，大家也都可以理解。第二種反應則是許多堅定支持者對她說：「哇，那我真的要想一下年底要投給誰了」，讓她覺得相當感動。而更觸動江怡臻內心、讓她在專訪現場忍不住哽咽落淚的，是第三種聲音。「他們（選民）會表達說，不管我做什麼決定，他們都支持。」江怡臻話說到一半，情緒湧上，鼻酸哽咽，「他們也不問原因，就直接說不管選不選，或決定去哪裡，他們都支持」，江怡臻感性的說，這讓她明白，選民肯定的是「江怡臻這個人」，而不是因為她的身分是議員，或是未來還有什麼機會。這種無條件的信任，是她從政最珍貴的收穫之一。問她有沒有話想跟選民說，江怡臻破涕為笑，「謝謝大家的支持跟肯定，我會繼續努力。」她也向選民承諾，「不會離開公共事務圈」，未來會持續用自己的行政經驗與想法，盡量為社會帶來正向的改變。