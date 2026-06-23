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全球無人機市場展望：2030年上看1,636億美元

世紀民生與母公司上曜集團正與多家國際系統大廠，展開深度商務與技術洽談，鎖定跨國供應鏈整合與在地化生產契機，合作有望於近期正式拍板，全面開啟轉型新局。同時，世紀民生也將參與台灣本土標案，包含軍用商規需求，以及防災、巡檢與物流等公共安全應用。在國際商務洽談取得實質進展的同時，世紀民生也緊扣本土政策發展。因應台灣政府積極推動「軍用商規」無人機國造與本土化供應鏈政策，世紀民生將運用自主飛控系統與高自製率帶來的「自主排程與量產彈性」，積極參與國防、防災救援、關鍵基礎設施巡檢、物流運輸及邊境監控等政府採購標案。世紀民生指出，在與國際原廠的合作談判中，「台灣製造（MIT）」與「高度自主的供應鏈控制力」是公司核心的競爭力。將生產基地留駐台灣，不僅能確保資安架構符合軍工級標準，更能有效縮短交期、優化後續營運的售後與即時維修綜效。此舉不僅能提升國內無人機產業鏈的實質價值，亦對台灣打造安全可信賴的關鍵供應鏈政策做出具體貢獻。根據國外研究機構Grand View Research最新報告指出，全球無人機市場在2024年約為730億美元，預計到2030年將達到1,636億美元，2025至2030年間的複合年增長率（CAGR）高達14.3%，凸顯全球低空經濟與無人機市場規模正迎來爆發期。