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▲姚淳耀（左）飾演的中年版韓森在劇中與謝盈萱飾演的Terry（右）扮演情侶。（圖／翻攝自IG@pts_drama）

台劇《欠妳的那場婚禮》在20日全集數上線後，火速登上Netflix台灣排行榜第2名，引發網友熱烈討論。劇情穿越在25歲與41歲雙時空線，除了真實年紀已41歲的姚淳耀飾演的韓其森（韓森）外，每個角色都有年輕版與中年版演員，這也讓不少劇迷好奇原因，沒想到直接釣出導演嚴藝文親自解惑：「因為淳耀是我的偶像。」《欠妳的那場婚禮》是部穿越劇，因此每個角色都有兩位演員分別飾演年輕版與中年版，除了姚淳耀飾演的韓其森以外。有網友因此不解在Threads發問：「好奇為什麼只有韓森，現代版、年輕版是同一位演員飾演？」火速引發大量討論，還直接釣出導演嚴藝文親自為劇迷們解答：「因為淳耀是我的偶像。」原來是因為導演私心太喜歡姚淳耀，覺得他只演長大很可惜，才將兩版角色都讓他岀演。而姚淳耀從25歲演到41歲的精湛演技，也備受劇迷們的稱讚，「沒人可以勝任他這個角色，超瘋耶」、「因為他演年輕還真的無違和感」、「臉蛋演技都撐得住」、「姚淳耀真的沒有那種違和感，頂多覺得他27。」事實上，在日前的《欠妳的那場婚禮》首映記者會中，姚淳耀爆料因在現場被嚴藝文罵：「你在演什麼？」而嚇到去行天宮收驚，還在拍攝期間壓力大到不斷懷疑自己不會演戲，直到妻子看完後大讚他的演技是「從影以來最好演出」，才讓姚淳耀得到救贖。